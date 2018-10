Nadal impactante

El tenista griego Stefanos Tsitsipas comenzó la primera manga como debía, dominando el primer juego de servicio. Tras ganar el primero juego el partido apenas se paró cinco minutos cuando el marcador reflejaba un 0-1 para Tsitsipas, novato en finales ATP. Cuando volvieron a la acción, el decorado cambió, coincidiendo con la aparición de un tímido sol.

No obstante, el originario de Atenas no pudo hacerle frente a un titán como Rafa, quien comenzaría a hacer su juego. Uno de los sueños que tenía Tsitsipas de pequeño era poder disputar un choque como este frente a Nadal y el de Mallorca le daría al griego una lección de juego que no olvidaría nunca.

Rafa encadenó cinco juegos consecutivos, logrando dos quiebres en cero. Tsitsipas jugaba muy lejos del fondo de la cancha y eso le permitía al número 1 mundial dibujar unos ángulos imposibles para el rival.

El primer set caía del lado del futuro campeón, algo que no era novedad porque aún no ha cedido una manga desde el inicio de la gira de cancha lenta. Por octava ocasión, abandona el Godó con sin perder un set. Stefanos había decantado por la vía rápida los cinco partidos anteriores. Con Rafa estaba por primera vez en la semana por detrás en el marcador.

El heleno ganó su primer juego en la continuación cuando ya perdía por 4-0. Al menos, evitó tener su casa en cero al terminar el set, algo que no pudieron hacer Martin Klizan, en los cuartos, y David Goffin, en las semifinales.

Esta es la décima ocasión que el balear encadena victorias en la tierra del Principado y en Barcelona. Ahora va a por el Mutua Madrid Open, donde defiende los 1.000 puntos de campeón. De momento, iniciará a partir de mañana, su semana 172 a frente del circuito masculino.