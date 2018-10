Una nueva jornada en Roma con lluvia y alegría argentina

El martes comenzó complicado por un poco de lluvia en la capital italiana, pero rápidamente se pudo reanudar la acción en el Foro Itálico. Solamente se suspendió el partido entre Cilic y Harrison, cuando iban 6-6 en el primer set. Entre los resultados del día de la fecha destacan las victorias de Schwartzman ante Jarry, Shapovalov ante Berdych y Dzumhur ante Verdasco.

Se completaron algunos partidos de la primera ronda, donde debutó el Peque Schwartzman con victoria ante Nicolás Jarry por 6-4 y 6-1. El argentino ganó el duelo sudamericano ante el chileno y sumó así su cuarta victoria ante este rival, todas en 2018. Ahora enfrentará al francés Benoit Paire, que viene de ganarle a Richard Gasquet.

Otro partido destacado fue el de Stefanos Tsitsipas, porque su rival, Borna Coric, debió retirarse cuando el partido iba 4-1 en favor del griego por una lesión. La juvenil promesa helvética será rival nada más y nada menos que de Juan Martín Del Potro, un interesante duelo que le servirá a cada uno para saber para qué están.

En otros encuentros correspondientes a la primera ronda del ATP Masters 1000 de Roma, aparece la victoria de Damir Dzumhur ante Fernando Verdasco por 6-3 y 6-1, lo que pone al bosnio en el camino de otro español, como Rafael Nadal. Lucas Pouille le ganó 6-2, 3-6 y 7-6 al italiano Andreas Seppi y avanzó a segunda ronda. Además, Shapovalov hizo lo propio ante Tomas Berdych con un marcador final de 1-6, 6-3 y 7-6 para la joya canadiense; y por otro lado, Basilashvili se medirá con el ex número 1 del mundo, Novak Djokovic, tras vencer por 6-4, 4-6 y 6-4 al italiano Filippo Baldi.

Por la segunda ronda de este Masters 1000 se midieron Kohlschreiber y el estadounidense Jack Sock, partido que terminó con victoria alemana por 6-4 y 6-3. Ahora deberá esperar por Dimitrov o Nishikori. Otro partido de esta instancia fue el que Goffin le dio vuelta al local Cecchinato por 5-7, 6-2 y 6-2, lo que pone al belga a la espera de Del Potro o Tsitsipas.

¿Cómo será la jornada del miércoles?

El encuentro destacado del miércoles es el partido de Juan Martín Del Potro ante la promesa griega Stefanos Tsitsipas, en la pista Pietrangeli por la tarde del miércoles. Pero este encuentro no es el único importante, ya que viene precedido del duelo entre Novak Djokovic y Basilashvili. Además, en la cancha central, Fognini se medirá con Thiem, Rafa Nadal con Dzumhur, y cerca de las 19:30 hs. debutará Alexander Zverev, reciente campeón en Madrid, ante el local Berretini.

Otros partidos que se disputarán serán: Grigor Dimitrov vs. Kei Nishikori; Robin Haase vs. Denis Shapovalov; Lucas Pouille vs. Kyle Edmund. Todos serán en la Next Gen Arena, desde las 12 del mediodía.