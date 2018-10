Del Potro: “Soy alto, y los jugadores altos tenemos problemas para movernos bien en tierra”

Tras la victoria el argentino declaró a ATPWorldTour.com, “He aprendido a jugar al tenis en esta superficie y también me gusta, pero con el paso de los años, cuando te vas poniendo un poco más viejo, no es la superficie más cómoda para jugar”. Seguramente a Delpo con su juego, las cosas se le hacen más sencilla con los puntos cortos, pero la arcilla también te da otra seguridad que es la de encontrar confianza con sus golpes y a menor velocidad poder jugar más de revés y hacer explotar.

Por ello Juan Martín continuó declarando, “También es verdad que influyen todas mis lesiones y cuestiones físicas”, recordó. “Soy alto, y los jugadores altos tenemos problemas para movernos bien en tierra. Aunque también he tenido buenos resultados en arcilla, me gusta cuando el juego se vuelve parejo y hay puntos largos. Son sentimientos encontrados”.

No es lo mismo, tener una respuesta segura a un primer saque y ha tremendos e intensos peloteos, por ello el argentino manifestó: “Los puntos bonitos y los grandes tiros no hacen el mismo daño que en otras superficies más rápidas, por eso, siempre me cuesta encontrarle un poco la vuelta al partido, como hoy al inicio”, añadió el argentino, que contra Tsitsipas tuvo un arranque de encuentro complicado. “Pasado un tiempo he empezado a notarle cansado, yo he elevado mi nivel y me he sentido mucho mejor que al comienzo del partido. Esa es un poco la clave”.

Sobre su próximo rival, el belga Goffin quien es un corredor de aquellos y que le va a pelear todas, la Torre de Tandil indicó: “Yo voy partido a partido, Goffin es un rival muy complicado, juega muy bien en tierra y es inteligente. Puedo ganar y perder, pero mientras esté bien de salud y pueda hacer un buen partido en una superficie que no es mi preferida… Todo eso ya es positivo”.

Delpo está buscando, igualar su registro logrado el año pasado, ante un jugador de más garra, mayor rodaje y adaptable a toda superficie. Goffin y Juan Martin mañana tendrán un gran partido por delante.