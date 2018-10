Guía Roland Garros 2018: la Next Gen

No es en vano aclarar que el corte de edad para considerar a los tenistas Next Gen lo hemos hecho a partir de los 22 años, por lo que jugadores como Kyrgios y Edmund no entraran en el listado.

A decir verdad, esta generación de jóvenes tenistas ha tenido más suerte de la que los ha precedido, debido a que han encontrado a las leyendas en una etapa de su carrera en donde juegan menos torneos y son más propensos a perder partidos relativamente sencillos (igualmente no ocurre muy seguido) e incluso conviven con más lesiones debido a su edad. Y, además, los jugadores que, supuestamente, deberían estar gobernando el circuito: Dimitrov, Thiem, Raonic, Goffin, Nishikori, etc. no tienen la confianza de creerse invencibles porque la generación del Big Four no les dio esa oportunidad.

A continuación, haremos un repaso breve de los jugadores Next Gen que dirán presente en Roland Garros.

Alexander Zverev (21 años): No hay mucho para decir de él que no se haya dicho ya. La joya del circuito, número tres del ranking, una potencia desde el fondo de la cancha que asombra, tres títulos de Masters 1000. Es el máximo candidato para discutirle el título a Rafael Nadal. Su cuenta pendiente es una buena actuación en un torneo de Grand Slam, lo más lejos que llegó en un torneo grande fue en Wimbledon el año pasado cuando alcanzó los octavos de final donde cayó ante Milos Raonic. Hoy que es el segundo preclasificado probablemente podamos ver a Alex en instancias decisivas.

Denis Shapovalov (19 años): Una de las sensaciones del circuito. El actual número 26 del ranking se convirtió en top 30 tras ser semifinalista en el Masters de Madrid, aunque la superficie donde se desempeña mejor no es el polvo de ladrillo. Otro tenista con un juego muy potente desde el fondo de cancha y también muy temperamental, al igual que Zverev. Estéticamente tiene un juego muy agradable a la vista, es decir, no todos los días se ve un zurdo con revés a una mano metido entre los 30 mejores del circuito. Su mejor actuación en un torneo grande fue el año pasado en Nueva York, cuando perdiese en octavos de final ante Pablo Carreño Busta por triple 7-6.

Karen Khachanov (22 años): El ruso se ubica en el puesto 39 del ranking. Ganó las dos finales que disputó en el circuito profesional: Chengdu 2016 y Marsella 2018. Su mejor actuación en un major fue en el polvo parisino el año pasado alcanzando los octavos de final.

Stefanos Tsitsipas (19 años): El joven tenista griego irrumpió en el circuito recientemente cuando sorprendió a todos alcanzando la final del torneo de Conde de Godó en Barcelona, dejando en el camino a jugadores de la talla de Schwartzman, Carreño Busta y Thiem. Gracias a esa gran semana el helénico pudo ubicarse en el puesto 40 del ranking y tratará de superar la primera ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Borna Coric (21 años): Uno de los más conocidos de la Next Gen, el croata cuando tenía tan solo 18 años ya se había instalado dentro del Top 50. Su único título ATP lo consiguió sobre polvo de ladrillo, fue en Marrakech el año pasado, donde ya había sido finalista en 2016. Lo más lejos que llegó en torneos de Grand Slam fue tercera ronda en el Abierto de los Estados Unidos el año pasado y en Roland Garros en las ediciones del 2015 y 2016.

Daniil Medvedev (22 años): El ruso ocupa el puesto 53 del ranking. Tiene un título ATP (Sídney 2018) y una final (Chennai 2017). Lo más lejos que llegó en un Grand Slam fue segunda ronda en Wimbledon 2017 y Australia 2018.

Jared Donaldson (21 años): El estadounidense ocupa el puesto 57 en el ranking. Lleva cinco derrotas consecutivas y aún no logró acceder a ninguna final en el circuito. Sus mejores actuaciones en un torneo profesional fueron las semis de Acapulco este año, donde cayó con Anderson, y los cuartos de final de Cincinnati el año pasado, donde perdió con Isner. Y en Grand Slam lo más lejos que llegó fue tercera ronda en el Abierto de los Estados Unidos 2016 y Wimbledon 2017.

Nicolás Jarry (22 años): Único representante latinoamericano, por ahora, que ha logrado destacarse en la nueva generación. El chileno tuvo su explosión tenística en la gira latinoamericana de este año llegando a cuartos de final en Ecuador, semifinales en Río de Janeiro y siendo finalista en San Pablo. Un gran año que le permitió ingresar al Top 100 por primera vez y hoy se ubica en el puesto 59. Busca su primera victoria en el cuadro principal de un Grand Slam.

Frances Tiafoe (20 años): El estadounidense se ubica en el puesto 61 del ranking. Se consagró campeón este año en Delray Beach, donde dejó en el camino a Del Potro, y fue finalista también en 2018 del Abierto de Estoril, perdiendo ante el local Sousa. El año pasado alcanzó la segunda ronda en Australia y Wimbledon, cayendo en ambas ocasiones con Alexander Zverev.

Maximilian Marterer (22 años): El alemán ocupa la posición número 69 del ranking. Este año consiguió su mejor resultado en un torneo ATP llegando a semifinales en Múnich. Su mejor actuación en un torneo grande también fue este año en Australia alcanzando la tercera ronda.

Taylor Fritz (20 años): El estadounidense ocupa la posición 70 del ranking. Fue finalista en el 2016 del torneo de Memphis y tiene un claro favoritismo a las canchas rápidas, aunque este año su mejor actuación fue en Houston, torneo donde llegó a semis y se juega sobre polvo de ladrillo. Su mejor actuación en Grand Slam fue la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos el año pasado.

Matteo Berrettini (22 años): El italiano ocupa la posición número 96 del ranking. Recientemente ingresó al Top 100. Busca su primera victoria en su segunda participación en un Grand Slam, la anterior fue Australia 2018.

Ya fuera del Top 100 se encuentran otros jugadores con 22 años o menos que lograron ingresar al cuadro principal de Roland Garros: Cameron Norrie (22), Laslo Djere (22), Alex de Miñaur (19), Casper Ruud (19), Elias Ymer (22), Jaume Munar (21), Hubert Hurkacz (21), Carlos Taberner (20), Noah Rubin (22) y Maxime Janvier (21).