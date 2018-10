Guía Roland Garros 2018: análisis del cuadro masculino, Zverev y Thiem intentarán destronar a Nadal

Comienza Roland Garros, el torneo más importante de tierra batida del planeta. Este torneo está dentro de esas tres hectáreas que le ofreció el gobierno francés cerca de Porte D'Auteil a la Federación Francesa de Tenis (cerca de los años 30), poniéndole como condición que el estadio llevase el nombre del aviador caído durante la primera guerra mundial. Roland Garros, fue un innovador en la primera guerra mundial, el aviador logró su fama al idear un sistema de combate para los aviones de guerra con ametralladoras que podía atacar a los enemigos de forma más eficiente a través de la hélice del avión.

Nunca en la cabeza del francés se le habría ocurrido que su nombre se convertiría en uno de los torneos más ansiados del planeta, donde uno de los máximos ganadores del mismo estará presente en dicha edición y es nuestro gladiador Rafa Nadal.

Este año es candidato, pero ya tuvo sus problemas en la arcilla. Dominic Thiem en Madrid y Alexander Zverev en Roma, le pusieron todos los cerrojos necesario para evitar que llegue al título. Con Thiem cayó vencido por la potencia de su predecesor y contra Zverev lo salvó el Dios del tenis que deseaba que Nadal salga de Roma con la corona, e hizo llover para que el alemán no le propine una derrota contundente en el tercer set.

Por ello hoy Vavel Argentina le pidió a Roland Garros que nos ayude en este vuelo por el cuadro masculino, por ello que le pedimos que ascienda a lo más alto del cuadro.

Parte Alta

En la parte alta encontramos al Dios de la Tierra del Tenis, Rafael Nadal quien tiene una primera ronda relativamente sencilla, ya que se enfrentará al ucraniano Dolgopolov, que arrastra un año de lesiones y que no tiene el ritmo para hacerle sombra a la fiera. Si se cumple la lógica, Rafa se enfrentará al vencedor del duelo entre el argentino Guido Pella y el portugués Joao Souza, un partido muy difícil para el argentino, que jugará contra uno de los jugadores más regulares de la temporada, quien viene de ganar en Estoril y se caracteriza por su juego de control de pelota.

Mientras Roland nos hace seguir sobrevolando la parte alta, le pedimos que descienda un poco más y encontramos la llave que le daría el tercer rival a Nadal, previendo que ni Pella ni Souza tengan posibilidades ante la fiera. En esta llave también no se le encuentra oposición al número uno del mundo, ya que por un lado el tunecino Jaziri se enfrentará con el gladiador de mil batallas el ruso Youzhny y por el otro lado Gasquet y su tenis ultra pulido se enfrenta al enigmático Andreas Seppi (jugador que ya tiene en su mochila varios batacazos en Grand Slam).

Pero Rafa, que ya está en nuestro viaje, seguramente no tendrá problemas en llegar a la cuarta ronda. Por ello analizamos el posible rival del español ya en la segunda semana de enfrentamientos y nos encontramos que el que más posibilidades tiene es el canadiense Denis Shapovalov, un jugador de la nueva generación que empezó a hacer pie en arcilla, que lleva toda su juventud y además tiene una confianza notable. El canadiense recién en segunda ronda puede tener un rival complicado, ya que se enfrentará al cruce entre el estadounidense Ryan Harrison o al alemán Marterer, ambos jugadores basan su juego en la potencia, pero además tienen un buen deslizamiento en arcilla, algo que les da cierta posibilidad de vencer al vertiginoso canadiense.

El rival de tercera ronda de la llave anterior, podría ser por pergaminos Jack Sock y todo lo que raspa a la pelota, pero Sock no ha tenido un buen semestre, cayó mucho en el ranking y esa falta de confianza lo hace vulnerable. El estadounidense que se enfrenta a un jugador de la qualy, tendrá por delante a dos remadores de Challenger, esos tapados que dan serios dolores de cabeza, el hindú Bhambri de un excelente comienzo de año, logrando seguramente más de lo que tenía planeado y el chino Lu quien es un continuo ganador de Challenger y a quien se lo deberá tener en cuenta para ser el que enfrente en un posible cruce con Shapovalov en tercera ronda.

Nuestro viaje sigue, bajamos aún más en el cuadro y nos topamos con el jugador argentino que más suerte ha tenido este año. El Peque Schwartzman no tuvo un gran año, o mejor dicho no cumplió por ahora con sus expectativas, pero esta duodécimo en el ranking mundial gracias a que los que estaban por encima de él tampoco tuvieron un buen semestre y todos se cayeron a pedazos. Por ello no debería tener problemas con el francés Hemery en primera ronda, ni con el vencedor de Basic y otro jugador de la Qualy en la segunda.

Los problemas del Peque comenzarían en la tercera, ya que la llave de abajo está más complicada. Porque se topará con el ganador seguramente de Borna Coric y el alemán Kohlschreiber, ambos este año han tenido muy buenos resultados y seguramente para el argentino pueden ser rivales de alto calibre.

A partir de haber pasado la zona de baja tensión nos encontramos en la segunda etapa de la parte alta del cuadro. En esta etapa, Roland marca en el LED de los asientos que ajusten sus cinturones porque el descontrol comienza.

El inicio es atrapante, ya una posible segunda ronda entre Feliciano López y Misha Zverev, puede terminar en un pelotazo que destroce el avión en que viajamos, por eso empieza la parte de turbulencias. Más abajo del cuadro hay varios que pueden llegar a la tercera ronda, Pablo Cuevas que debe empezar a revalidar sus galardones le toca el fantasma de las primeras rondas del ATP de Argentina el eslovaco Aljaz Bedene. El ganador de ambos se enfrentarán con el recontra renovado Kevin Anderson, gran candidato a llegar a tercera ronda y de seguir con la estadística seguramente estará en cuarta.

El rival de cuartos será Cilic, no hay posibilidad de que ninguno de los que se presentan en la zona baja le den problemas a el croata. Cilic demostró en Roma que está pasando un gran momento y escarbando en el cuadro el único que puede dar lucha y sería en la tercera ronda es Adrián Mannarino. El francés no es el del año pasado pero es un jugador que puede dar una sorpresa, con su magia puede dar un batacazo y hacer un crack en el cuadro.

Fabio Fognini está en una de sus mejores versiones, por ello puede llegar a ser el otro que esté en cuarta ronda. Tiene un partido difícil, ante Pablo Andújar quien tras volver de duras lesiones metió un ATP y además se las hizo difícil a todos. De pasar el duelo de terceros sería contra Kyle Edmund, quien si acierta a la cancha con sus misiles es un duro candidato a pasear por la cuarta ronda.

Terminando la parte alta del cuadro llega la Torre de Tandil, barriendo desde abajo, quien si todo viene bien, ambos jugarán en la segunda ronda con el Yacaré. Pero para que este partido tenga forma ambos deberán enfrentar a dos mosqueteros, Delpo a Mahut y Mayer a Benneteau. La tercera ronda se puede complicar para ambos jugadores argentinos, Albert Ramos Vinolas se agranda en estas ocasiones y tiene futuro de tercera y de complicar a quien estará en dicha ronda que es el tandilense.

Esta parte del cuadro se cierra seguramente con Isner, el norteamericano tiene un partido difícil en primera contra un next gen norteamericano como Rubín, y después estará un argentino de buen comienzo del año quien con su garra el marplatense Zeballos, deberá combatir con el japonés Sugita. Todos los caminos conducen para una cuarta ronda entre Isner y Delpo, pero ambos tienen en su camino rivales de cuidado.

La parte baja, la Next Gen al poder

Un combo de futuros y actuales estrellas del circuito se presentan en la parte baja. En la primera parte nos encontramos uno de las pocas partes de este sector donde los candidatos son jugadores ya de trayectoria. Bien arriba está David Goffin, quien viene a sacarse de la cabeza la lesión del año pasado. Ya activado y en modo ida y vuelta, el belga deberá sufrir contra el holandés Haase, quien no tiene problemas de sacar candidatos en grandes torneos. Si lo pasa a Haase el futuro de Goffin vuelve a ser complicado porque el bombardero croata Ivo Karlovic no va a querer en el ocaso de su carrera quedar en segunda ronda del Abierto de Francia. El que se quede con esta llave, seguramente estará en cuartos.

Más abajo nos encontramos con chispas, bombas, petardos, dos amigos enemigos, dos que se aman y se odian se enfrentan en la segunda parte la zona baja. Kyrgios y Tomic es un duelo para ver, para disfrutar y para brindar con un café con leche. Nick es favorito y llegará a tercera ronda sin contratiempos. Su rival y jugándonos con el corazón más que con el tenis por ingresar a Delbonis. Entre el argentino y la buena actualidad de Carreño Busta, de ellos saldrá el rival de Kyrgios, que analizando la actualidad de Carreño Busta es candidato seguro.

La llave se cierra donde aparecen las promesas, el joven Munar sorprendió en el Master 1000 de Madrid, un jugador de muy buena mano y de carácter similar en la distancia a Rafa Nadal. Y justamente el niño se encuentra con el guerrero español porque en cruce de compatriotas Munar – Ferrer es un duelo de época, que puede ser épico. El ganador de ambos se deberá topar con Novak Djokovic quien está volviendo a patinar sobre las canchas y eso le hace un rival recontra peligroso. A todo este cuadro de riesgo lo va a esperar Roberto Bautista Agut, quien será ultra peligroso para cualquiera que los enfrente.

El combo de riesgo de arriba lo esperará Grigor Dimitrov, no hay dudas que el búlgaro estará en cuarta ronda, los peligros que enfrentará serán el chileno Nicolás Jarry en segunda, y luego un argentino que viene de la qualy puede dar el batacazo más grande del torneo. Ya que Guido Andreozzi si logra pasar a Taylor Fritz, un inestable por su edad pero tremendo jugador el norteamericano, se deberá topar con toda la sapiencia de Verdasco que cuando anda derecho te martiriza a palos. Por ello en el radar de Dimitrov la cuarta ronda está llamándolo.

Roland Garros aminora la velocidad, cada vez estamos más cerca de aterrizar y se emociona al ver al futuro ganador en seguidillas del torneo que lleva su nombre. Porque aparece Dominic Thiem, el futuro Rafa, que en segunda ronda tendrá en su mira al griego Tsitsipas. Un jugador que está llevando al tenis griego a lo más alto y que seguramente su nombre también estará marcado en un futuro en las vitrinas del abierto de Francia. El rival de ambos será el todoterreno luxemburgués Müller, el mata candidatos.

El que pase de estas batallas se enfrentará en cuarta ronda o al samurái Nishikori o a un tapado Frances Tiafoe que puede dar también sorpresas en primera venciendo a Querrey y el ganador de ambos llegará a cuarta ronda.

Más abajo encontramos a dos candidatos en baja, la calidad de Lucas Pouille se fue cayendo de a poco, lesiones le llevaron a caer estrepitosamente en el ranking y su rival será nada menos que uno de los más callados y prometedores de la next gen, el ruso Medvedev. También en esta parte del cuadro está el ex campeón de Francia, Stan Wawrinka, quien no puede volver a jugar en el nivel del quinto Beatle. El rival del suizo será García López quien puede sacarlo en primera ronda, por lo que en esta parte del cuadro quien llegue a tercera ronda es una expectativa. Para enfrentarse con el primero en el escalafón de cortarle la seguidilla a Nadal, el alemán Alexander Zverev, quien por culpa de la lluvia no le ganó al español en Roma.

Aterrizamos con Roland Garros, les damos las gracias y lo invitamos al show. Abróchense los cinturones.