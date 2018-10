Serena y María volvieron ganadoras a Roland Garros

Con la primera ronda casi completa, el Roland Garros de mujeres está que arde, porque ya hubo algunas top ten eliminadas. Anteriormente le tocó a Venus Williams (9º), caer en su primer partido, pero este martes la sorpresa la dio su hermana Serena, que tras ser madre se reincorporó al circuito WTA de la mejor manera. La actual nº 451 del ranking se impuso con autoridad por 7-6 y 6-4 ante nada menos que la checa Kristina Pliskova, ubicada sexta en el escalafón mundial. Serena Williams tuvo una actuación complicada ante una de las mejores rankeadas, que dejó entrever la falta de ritmo que tiene la estadounidense, pero logró una victoria sólida para quien fue tres veces campeona de este certamen (2002, 2013 y 2015).

Otra ex número 1 que hizo una primera rueda difícil fue María Sharapova (30º), que con sus 31 años, venció a la holandesa Richel Hogenkamp por 6-1, 4-6 y 6-3. La rusa, campeona en dos oportunidades del Abierto de Francia (2012 y 2014) viene de hacer semifinales en Roma, donde cayó ante Simona Halep, y cuartos de final en Madrid, perdiendo con Kiki Bertens. Pero un dato no menor es que vuelve a jugar en Roland Garros desde el año 2015, donde logró alcanzar octavos de final.

Entre otros resultados destacados, aparece la victoria de la nº3 del ranking mundial, la española Garbiñe Muguruza, ante Svetlana Kusnetsova por 7-6 y 6-2. Además ganó la francesa Caroline García (7º), arrasando por 6-1 y 6-0 a la china Duan; Julia Goerges (11º) por 6-4, 5-7 y 6-0 a Cibulkova; Angelique Kerber (12º) por 6-2 y 6-3 a Mona Barthel; y Samantha Stosur (90º), 6-2 y 6-4 a Wickmayer.

Para la jornada del miércoles 30 juegan las primeras dos del ranking: Simona Halep (1º) deberá completar su primera rueda ante la estadounidense Alison Riske en el primer turno de la Philippe Chatrier, y luego de ella, Caroline Wozniacki (2º) enfrentará a la española Georgina García Pérez por la segunda ronda. Además Elina Svitolina (4º) se medirá en la Suzzane Lenglen, ante Viktoria Kuzmova, de Rusia, también por un lugar en la tercera fase.

Otros encuentros: Petra Kvitova (8º) (CZE) vs Lara Arruabarrena (ESP) // Sloane Stephens (10º) (USA) vs Magdalena French (POL) // Madison Keys (13º) (USA) vs Caroline Dolehide (USA) // Daria Kasatkina (14º) (RUS) vs Kristen Flipkens (BEL) // Carla Suárez Navarro (23º) vs María Sakkari (GRE).