Miércoles negro para los argentinos en París

Probablemente el jugador que tenía el panorama más complicado era Federico Delbonis, el oriundo de Azul debía enfrentar al undécimo tenista en el ranking, el español Pablo Carreño Busta, quien vive una actualidad bastante mejor que la del argentino, pero, al final de la jornada, el número 69 del ranking fue quien mejor desempeño tuvo de sus compatriotas.

A pesar de la diferencia en el ranking, el historial favorecía al zurdo, quien le había ganado al español cuatro de los cinco duelos que disputaron, con la particularidad de que el único partido que había podido ganar Carreño Busta fue en Roland Garros dos años atrás.

El duelo comenzó muy parejo, en el primer parcial ninguno pudo adueñarse del saque de su rival y se fueron al tie break, con la diferencia de que Delbonis debió salvar siete break points en el set mientras que Carreño Busta ninguno. Esa diferencia en la solidez del servicio se vio reflejada en el desempate, ya que el español lo ganó por 7-0.

En el segundo Carreño Busta se puso rápidamente 2-0 arriba, pero Delbonis inmediatamente empató las acciones. El argentino tuvo tres chances para tomar el servicio del español en el noveno juego y un triple break point en undécimo, pero no pudo aprovecharlas y nuevamente cayó en el tie break.

En el tercer set Federico tuvo su revancha, un solo quiebre de servicio en el sexto game le bastó para ganarlo, aprovechando su cuarto set point, el primero con su saque. Pero en el cuarto el español liquidaría el pleito con un quiebre en el décimo juego, el cual sería el que le daría el partido luego de que Delbonis no pudiese aprovechar siete break points al inicio del set. Resultado final: 7-6 (0) /7-6 (2) /3-6/6-4.

El rival del español salía del duelo entre Marco Trungelliti y el italiano Marco Cecchinato. Lamentablemente para el argentino su travesía por Roland Garros llegó a su fin ya que poco pudo hacer frente al número 72 del ranking. Rápido primer set que solamente duró 24 minutos.

En el segundo se quebraron el saque tres veces cada uno y fue donde “Trunge” mostró su mejor nivel, incluso dispuso de tres set point en el décimo game cuando el italiano sacaba 4-5, pero no pudo aprovecharlos y finalmente, en el tie break, Cecchinato se quedaría con el parcial. El tercer set fue otro trámite para el italiano y a Trungelliti se lo notó más cansado. Resultado final: 6-1/7-6 (1) /6-1. En la siguiente ronda Carreño Busta y Cecchinato se verán las caras.

Otro que tenía un partido difícil era Guido Andreozzi, el porteño se enfrentaba al siempre peligroso Fernando Verdasco, en el que sería el primer duelo entre ambos. En este partido las estadísticas hablan por sí solas: cinco aces de Verdasco contra ninguno de Guido, 3 doble faltas del español contra 8 del argentino, 40 tiros ganadores y 30 errores no forzados para Verdasco contra 17 y 33 de Andreozzi respectivamente. Poco pudo hacer el argentino en este encuentro. Resultado final: 6-3/ 6-2/ 6-2. En la tercera ronda Verdasco enfrentará a Dimitrov.

Por último, Leo Mayer, quien debía continuar su partido del martes ante Julien Beneteau. El encuentro se había suspendido cuando el “yacaré” se encontraba 6-2/ 4-3 arriba y como bien es sabido, cuando un partido se suspende siempre favorece al que va perdiendo y esta, lamentablemente, no sería la excepción.

En la reanudación del segundo set ninguno pudo siquiera generar chances para quebrar, y en el tie break un solo mini-quiebre le bastó al francés para llevarse el parcial. En el tercero Mayer logró llegar sólido al 2-2, pero a partir de allí Beneteau encadenó cuatro juegos consecutivos y dejó sin chances al correntino.

En el cuarto y último set Mayer no bajó los brazos, durante el tercer juego dispuso de dos oportunidades de quiebre que finalmente no pudo aprovechar. Luego, en el octavo game, el local tomó el saque del argentino y cerró en cero el partido con su servicio. Mayer fue el único argentino, que participó del cuadro principal, que no pudo superar la primera ronda. Resultado final: 6-2/ 7-6 (4) / 6-2/ 6-3.

Quedan cuatro argentinos en carrera en Roland Garros y todos ellos verán acción el jueves: Juan Martín Del Potro se medirá con Beneteau, Diego Schwartzman hará lo propio con Pavlasek, Horacio Zeballos ante el gigante Isner y Guido Pella buscará hacer historia cuando enfrente a Nadal.