Roland Garros: los grandes cumplieron y siguen avanzando

Los “Top Ten”

En el primer turno de esta jornada de jueves se enfrentaron el número cuatro del ránking, Marin Cilic, contra el polaco Hubert Hurkacz, quien derrotó a Marco Trungelliti en la última ronda de la qualy. El joven de tan solo 21 años participaba por primera vez del cuadro principal de un Grand Slam y, luego de haber superado la primera ronda, se veía las caras por primera vez con un jugador metido entre los diez mejores del mundo.

La altura de ambos jugadores suponía que sería un duelo parejo a pesar de la diferencia de experiencia (1,98m Cilic y 1,96m Hurkacz), porque se esperaba que el joven polaco no cediese su servicio tan fácilmente, sumado a que Cilic no es un gran devolvedor. Pero los nervios le jugaron en contra al 188 del ranking, y en los dos primeros sets, Cilic dispuso de 14 oportunidades para quebrarle el servicio, de las cuales el croata aprovechó cuatro, dos en cada set, mientras que el next gen solo pudo generar una chance durante el primer set.

Ya en el tercero Hurkacz liberó más la mano, logró quebrarle el servicio a Cilic en el quinto juego, aunque este último se tomaría revancha al game siguiente tomando el saque de su rival. El polaco incluso salvó un match point en el duodécimo juego para luego llevar el parcial al tie break, el cual terminaría ganando y obligando al excampeón del US Open a jugar un cuarto set.

El cuarto parcial fue tan parejo como el anterior, pero esta vez Cilic fue mucho más sólido. En el undécimo juego aprovechó su quinta chance de quiebre y se dispuso a sacar para partido. Pero a Hurkacz no se lo vio desanimado, llegó a tener un break point en el duodécimo, pero Cilic logró reponerse y se llevó el partido. Resultado final: 6-2/ 6-2/ 6-7 (3) /7-5. En la siguiente ronda, Cilic enfrentará a Johnson.

Thiem debe defender semifinales. | Foto: Prensa RG.

Dominic Thiem, número ocho del mundo, debía completar su partido de ayer ante el griego Stefanos Tsitsipas, en un atractivo duelo, ya que el austríaco lideraba el historial por dos a uno, pero la única victoria del griego de apenas 19 años había sido sobre polvo de ladrillo, donde Thiem es uno de los mejores. Tsitsipas sorprendió a todos llegando a la final en Barcelona y ahora muchos ojos están puestos sobre él.

El primer set se lo llevó fácilmente el octavo del ranking, quien quebró el servicio de su rival en el primer y séptimo game. Luego le costó cerrar el parcial ya que Tsitsipas le generó cuatro oportunidades de quiebre, pero no pudo aprovechar ninguna y su rival se llevó la primera manga.

En el set siguiente Tsitsipas sorprendería al austríaco al ganar cuatro juegos consecutivos. Cuando sacaba para cerrar el parcial, en el séptimo game, Thiem recuperaría uno de los quiebres, pero no le alcanzaría porque el griego volvería a arrebatarle el servicio y llevarse el set. En todo el parcial Thiem jugó solo cinco puntos con su primer servicio de los cuales ganó solo uno, lo que muestra la inestabilidad del reciente campeón de Lyon.

El tercer y cuarto set fueron realmente parejos. En el tercero Thiem logró tomar el saque a su rival recién en el noveno game y al juego siguiente cerró el parcial con su servicio, mientras que en el cuarto nuevamente Thiem hizo la única diferencia quebrándole el servicio a Tsitsipas en el quinto game, aprovechando la única oportunidad de quiebre que hubo en todo el set. Resultado final: 6-2/ 2-6/ 6-4/ 6-4. En la siguiente ronda, Thiem enfrentará al italiano Berretini.

El sudafricano extiende su buen momento avanzando en Roland Garros. | Foto: ATP World Tour.

El otro Top Ten que jugó esta jornada fue Kevin Anderson. Al sudafricano no le sientan muy bien las canchas sobre polvo de ladrillo, es más de canchas rápidas, y su rival, Pablo Cuevas, poseía herramientas para complicarlo (como todo sudamericano se crió en canchas lentas). Anderson había ganado los dos juegos previos donde se habían enfrentado, pero el último había sido hace cuatro años y el anterior hace siete, muy difícil de comparar.

El partido lo vio a Anderson ponerse rápidamente en ventaja, en el segundo game donde necesitó tres chances de quiebre para quedarse con el saque del uruguayo, siendo esas tres las únicas oportunidades que se generarían en todo el set. Cuevas no pudo hacer nada ante el saque del finalista del US Open del año pasado, y pagó caro su flojo comienzo de partido.

El segundo set sería completamente igual, pero al revés. Ahora sería el uruguayo quien generase un triple break point , en el sexto game, y, en su segunda oportunidad, se quedaría con el saque de su rival. Nuevamente esas fueron las únicas ocasiones de quiebre en el set. Ambos tuvieron un bajo porcentaje de primeros servicios, pero una gran efectividad cuando lograban acertarlo.

Durante todo el tercer parcial se mantendría la paridad, ninguno de los dos pudo quedarse con el saque de su rival y lo definieron en un tie break, donde Cuevas se encontraba 5-2 arriba, pero en una ráfaga, el sudafricano ganó cinco puntos consecutivos y se llevó el set. Nuevamente Anderson tuvo un porcentaje altísimo de puntos ganados con el primer servicio: 21 de 24.

En el cuarto set Anderson estuvo intratable con su saque: 70% de primeros, ganando el 94% de esos puntos y además ganó el 71% con el segundo (porcentaje muy alto para el segundo saque). Cuevas por su parte no pudo mantener el ritmo, cedió su saque en el quinto game y alcanzó a salvar dos break points en el séptimo. No pudo crearle ninguna situación de quiebre y se despidió del torneo. Resultado final: 6-3/ 3-6/ 7-6 (5) / 6-4. En la siguiente ronda, Anderson enfrentará a otro jugador que basa su juego en el servicio: Mischa Zverev, hermano mayor de Alexander.