Schwartzman avanza sin problemas y se ilusiona

En la previa del partido, el encuentro del día de hoy no se presentaba fácil para Diego Schwartzman; el historial ante Borna Coric no le era favorable, dos encuentros y dos derrotas sin siquiera haber podido ganr un set. Ambos jugadores no venían realizando una buena campaña sobre canchas de polvo de ladrillo, a pesar del título de Schwartzman en Rio, por lo que era muy difícil saber que nos íbamos a encontrar.

El primer set se tornó muy parejo, ninguno pudo dominar, a pesar que fue Coric quien intentó tomar la iniciativa al inicio, pero alternaba muy buenos golpes con errores principalmente por querer cerrar los puntos demasiado rápido. Diego por su parte comenzó muy frio, no lograba regularidad y muchas veces que se disponía a atacar terminaba cometiendo un error, aunque cuando se estiraban los puntos el salía favorecido.

Schwartzman tuvo dos oportunidades de quebrar en el tercer game, pero en ese momento el gran saque del croata se hizo presente y lograría conservar su servicio. Al juego siguiente sería el “peque” quien tendría problemas y debería salvar un punto de quiebre. En ese momento los tiros de ambos empezaron a mejorar y el partido se tornó interesante: la potencia de Coric contra la gran defensa del argentino.

Ninguno lograba consolidarse como el dominador, cometían muchos errores a la hora de definir y el encuentro estaba para cualquiera, hasta que en el undécimo juego tras muchos errores de Coric, Schwartzman aprovecharía su cuarta oportunidad de quiebre, en aquel game, y desde ese momento tomaría la delantera para nunca más perderla. En el juego siguiente Diego cerraría el game con su saque, en cero, y se llevaría el set.

El segundo parcial comenzó con un rápido quiebre del argentino, el croata cometió dos doble faltas seguidas y, en su segundo break point, Schwartzman volvería a adelantarse. Se notaba un Coric más errático, parecía fastidioso y ese era el momento que debía aprovechar el “Peque”. Ahora el dominio le pertenecía al argentino, devolvía todo lo que el croata tiraba e incluso dominaba el punto desde la devolución. Coric debía hacer maravillas para ganar los puntos.

En el noveno juego, con saque de Coric, Schwartzman volvería quebrar, adueñándose así del set. Ahora todos los tiros del “peque” iban a donde él quería, los reveses paralelos e incluso los passing cuando su rival buscaba cerrar en la red, todos sus recursos estaban a su disposición y logró dominar el parcial de principio a fin.

El tercero comenzó como había terminado el segundo, Schwartzman ganó cuatro games consecutivos y parecía historia resuelta, Coric fastidiado, tiró su raqueta y parecía que nada le importaba, buscaba tiros ganadores desde cualquier posición. Pero fue allí cuando comenzó la preocupación del argentino. Diego se encontraba 30-0 arriba sacando en el quinto juego y Coric le revierte la situación y recupera uno de los dos quiebres, aunque en el game siguiente ocurriría exactamente lo mismo, pero en favor de Schwartzman, lo que lo dejaría sirviendo para el partido.

En aquel séptimo game el argentino otra vez perdería su saque y esta vez en 0, al game siguiente Coric descontó y le pasó la presión al “Peque”. En su segundo juego de saque para partido Diego logró controlar los nervios y llevarse el último game en 0, cerrándolo con un ace. Un dato interesante es que Schwartzman terminó el partido con más aces que Coric, ocho a cuatro, lo cual es peculiar porque el argentino no es un gran sacador, cosa que sí es el croata.

Diego superó la que era su mejor marca en Roland Garros, tercera ronda el año pasado, y en octavos de final enfrentará al sudafricano Kevin Anderson, a quien ha enfrentado en dos ocasiones, habiendo caído en ambos encuentros.