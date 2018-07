Guido Pella: "He estado buscando esto durante años, pero no esperaba que sea aquí, contra Cilic, en Wimbledon”

Google Plus

Pella, número 82 del mundo, derrotó al tercer favorito Marin Cilic por 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (3) y 7-5 en la segunda ronda de Wimbledon rompiendo con las aspiraciones del croata de llegar a una segunda final consecutiva.

En declaraciones a Reuters luego del triunfo el argentino destacó: "He estado buscando esto durante años, pero no esperaba que sea aquí, contra Cilic, en Wimbledon. Luché durante años, por ello no podía creerlo cuando gané", agregó el zurdo, que parecía aturdido por su logro cuando el partido terminó y se volvió hacia los seguidores argentinos en la cancha.

Pella y la gente. Imagen: Zimbio

Hice un buen trabajo (preparándome) y esta es la recompensa dijo Pella, quien jugó en Stuttgart en la preparación. "Por el marco, la superficie y el rival este fue el mejor resultado de mi carrera, lo que significa mucho pero al mismo tiempo no significa nada porque mañana tengo que volver a salir contra un jugador que ha ganado partidos, es joven y debe estar jugando bien; de lo contrario, no habría llegado a la tercera ronda", agregó.

Por la tercera ronda el bahiense se enfrentará el viernes al estadounidense de 23 años Mackenzie McDonald, quien al igual que él está en una tercera ronda de Grand Slam por primera vez.

De la noche a la mañana una esperanza

Para Cilic el corte fue fatídico. Imagen: Zimbio

Pella tuvo que superar los cambios a las condiciones entre el miércoles, cuando el partido fue interrumpido por lluvia con un Cilic totalmente dominante y sirviendo bien, y el jueves cuando el croata fue errático. Cilic cometió 63 errores no forzados contra los 18 de Pella en el partido.

"La cancha fue más rápida hoy con el sol. Cuando paramos la primera vez ayer y luego lo reanudamos, nunca estuvo completamente seco ", dijo Pella.

Tras el corte, el bahiense agregó: "Me dio la oportunidad de irme a dormir y planear el resto del partido de manera diferente y también con el juego puse un poco nervioso a Cilic, porque había estado haciendo lo que quería en la cancha, golpeando la pelota muy fuerte, poniendo sus servicios donde quería y era claro favorito".

Luz en la oscuridad para Pella. Imagen: Zimbio

Guido quien estaba prácticamente perdido, manifestó que vio una grieta de esperanza cuando le quebró el saque a Cilic en el último juego que jugaron el miércoles para ir 4-3 arriba en el tercer set. "Obviamente no pude haber ganado entonces pero era evidente, de que podía hacer algo contra su saque porque realmente no estaba logrando devolver ninguno, él estaba haciendo lo que quería. Lo peor que puedes hacer contra esta clase de jugadores es dejarlos huir con el marcador porque ganan en confianza y nunca te dejan volver”.

Luego, analizó: "Desde ese descanso el partido fue parejo y en el cuarto y quinto set no hubo una gran superioridad; ambos tuvimos oportunidades y al final afortunadamente me tocó a mí”.

Para Guido Pella, es un gran despegue, lo importante es cerrar con un triunfo en la tercera ronda, así el mismo logra creerse que puede superar esas barreras mentales que a veces no le dejan desplegar el notable juego que tiene, ya lo había dicho Thiem en Buenos Aires, que Guido era uno de los rivales a los que no le gustaba enfrentarse.

Ademas de Guido, por el lado de los argentinos, hoy se presentaron Diego Schwartzman quien perdió contra el checo Vesely por 6-3, 6-4 y 7-6 (3) y además Horacio Zeballos que sufrió la contundencia de un renovado Novak Djokovic, quien le ganó por 6-1, 6-2 y 6-3.