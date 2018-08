Jornada mágica de tenis este martes en Toronto

Google Plus

Ya pasaron aquellas épocas donde el ex No. 3 Stan Wawrinka y el treinta veces campeón de ATP Masters 1000 Novak Djokovic, tendrían bye en primera ronda y un par de días para abrirse paso en la Rogers Cup en Toronto hasta encontrar rivales de peso. Sus graves lesiones lo apartaron del circuito por mucho tiempo, y esa larga y prolongada espera los hizo caer en el ranking.

El más perjudicado de los dos es el No. 195 del ranking mundial, Stan Wawrinka, quien debió recibir un Wild Card para jugar en Toronto, y el sorteo no le fue nada agradable ya que en la primera ronda al impredecible y también temible Nick Kyrgios en el primer partido del día en la cancha central. Los dos jugaron hace tres años en Canadá, con Kyrgios retirándose en el tercer set.

Después de Wawrinka-Kyrgios, tendremos una reedición del partido de cuarta ronda del Abierto de Australia. Djokovic se enfrentará al campeón de las Next Gen ATP Finals Hyeon Chung, quien venció al serbio en sets corridos en Melbourne en camino a su primera semifinal de Grand Slam. Tras ese gran final de año e impactante comienzo Chung, ha tenido problemas de lesiones en el tobillo desde entonces y apenas está jugando su tercer torneo desde principios de mayo. Djokovic, mientras tanto, ha dejado todo atrás y ha vuelto, ganado su 13° título de Grand Slam en Wimbledon.

Nole tiene en su cabeza el número 1 del mundo por ello manifestó previo al torneo, "El número 1 siempre es un objetivo para mí", confesó Djokovic al portal serbio Sport Klub. "En mi interior, espero que antes de que acabe el año pueda serlo pero no es algo que dependa solo de mí. Hay muchos grandes jugadores pero el hecho de que no defienda puntos de aquí a final de temporada me anima mucho", agregó.

No tener la presión de defender absolutamente nada es algo que puede jugar en su favor y que habría que poner también sobre la mesa a la hora de pronosticar los posibles ganadores de los tres torneos que se vienen en las próximas semanas. No se afronta de la misma forma un torneo cuando defiendes título a cuando no defiendes absolutamente nada y el sentir que ahora puede jugar libre y sin presiones, y con la confianza que le da el haber ganado Wimbledon, hará de Djokovic un hombre a tener muy en cuenta de cara a los próximos meses.

Félix Auger-Aliassime el futuro del tenis

Luego del duelo entre Chung y Djokovic, saltará a pista el canadiense Félix Auger-Aliassime, que con 17 años es el jugador más joven en el Top 150 del Ranking ATP (No. 133), intentará sorprender al francés Lucas Pouille. Y Denis Shapovalov, también canadiense, con 19 años y No. 26 en el Ranking ATP, se enfrentará a Jeremy Chardy, de Francia.

Cilic y Dimitrov y dos duras citas

Marin Cilic, sexto sembrado, cerrará la jornada en el estadio jugando contra su compatriota Borna Coric, campeón del Gerry Weber Open y quien derrotó al canadiense Vasek Pospisil por 6-4, 6-3 el lunes por la noche. El quinto favorito, Grigor Dimitrov, es el mejor sembrado para jugar el martes, y chocará con el español Fernando Verdasco en el último turno del National Bank Grand Stand. Verdasco lidera 3-2 el historial entre ambos y ha ganado sus dos enfrentamientos en 2018, incluyendo su partido de tercera ronda en Roland Garros.

Dimitrov no la está pasando bien y él confiesa, que los próximos torneos son muy importantes por el tema de confianza, ya que necesita de una vez por todas conseguir un buen resultado en un torneo de gran nivel. "Cada partido es muy importante para mí en estos momentos. No estoy tratando de volver al número dos, tres o cuatro del mundo. Estoy realmente centrado en buscar mi mejor tenis y en las cosas en las que quiero y necesito mejorar. A veces, ganar algunos partidos puede ser relevante para el tema motivacional, y es por eso por lo que estos próximos torneos son muy importantes para mí", confesó el jugador búlgaro tras pisar suelo canadiense.

Día mágico en Toronto, para todos los amante del tenis, plagado de buen tenis desde el inicio al final de la jornada.