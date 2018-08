Djokovic a octavos de final en Toronto

El serbio Novak Djokovic pasó a la tercera ronda del Masters 1000 de Toronto sin perder ningún set. Porque venció, primero, al bosnio, Mirza Basic por 6-3/7-6 y hoy, al canadiense, Peter Polansky, número 121 del mundo, por 6-3/6-4 en una hora y 25 minutos de juego. Ahora, espera en octavos de final al ganador del partido entre el austriaco, Dominic Thiem y al griego, Stefanos Tsitsipas.

El partido no tuvo muchas complicaciones para el ex número 1, tanto que Polansky no obtuvo ni una sola oportunidad de quiebre en el servicio de su rival; en cambio, Djokovic las dos chances que tuvo en cada uno de las partes, no las desperdició y fueron fundamentales para cerrar rápidamente ambos sets -6-3/6-4-. Además, Nole tuve siete aces contra ninguno del local.

Djokovic, ganó 30 Masters en su carrera, cuatro de ellos en Toronto. Y este año, luego de la vuelta al circuito, tras su lesión en el codo en julio del año pasado, busca sumar el título número 31 en la categoría Masters. Teniendo en cuenta, que su mejor performance fue en el último, que se disputó en Roma, donde llegó a la semifinal. Igualmente, a pesar de no conseguir hasta el momento uno de los dichos, Djokovic ganó el mes pasado, Wimbledon y sumó su décimo tercero Grand Slam.

Actualmente, "Nole" está en el puesto número 10 del ranking ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) y declaró en los últimos días que su máxima aspiración es recuperar el puesto número 1 del mundo. La realidad es que el serbio está de regreso y lo viene demostrando en sus últimas participaciones. Y cómo el año pasado abandonó - por la lesión - la temporada después del Grande de Inglaterra, no defiende ningún punto y en todo torneo que participe sumará puntos.