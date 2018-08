Alexander Zverev a cuartos de final

Google Plus

La lluvia sigue siendo una molestia en Canadá, pero Alexander Zverev no se desconcentra y sigue firme porque quiere preservar su puesto número 3 en el ranking ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) y para eso necesita defender el título que ganó el año pasado en el Masters 1000 de Toronto. Lo cierto es que va por buen camino, ya que venció al ruso, Daniil Medvédev, número 53 del mundo, por 6-2/6-3 y avanzó a los cuartos de final de la "Rogers Cup", donde se enfrenta al verdugo de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas.

Él tiene 21 años y se presentó al torneo como cabecilla de serie. En su debut en segunda ronda se enfrentó al estadounidense, Bradley Klahn y lo venció por doble 6-4. En octavos se enfrentó al joven de 22 años, Medvédev y le ganó por 6-2/6-3. Ahora debe enfrentarse a otro de su generación,Tsitsipas. El griego tiene 19 años - sin títulos aún - y accedió por primera vez a cuartos de un Masters, tras vencer a nada más ni nada menos que a Djokovic. En conclusión, estaremos presentes en una final del futuro con los jóvenes que le hacen frente a los experimentados.

Sim embargo, Zverev a pesar de ser joven, ya tiene 9 títulos ATP - tres M1000 y ocupa la posición número 3. En la actualidad, el alemán tiene 5665 puntos y se codea con Juan Martín del Potro - con 5455 puntos. Y a pesar qué el argentino abandonó el torneo por molestias en su muñeca y por lo tanto, no tiene posibilidad de sumar puntos, Zverev debe defender los mil puntos del torneo de Canadá para no quedar relegado al puesto número 4. Teniendo en cuenta que llegar a la final no sería lo suficiente en lo numérico y Delpo alcanzaría el #3 sin jugar.