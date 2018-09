Cincinnati: Djokovic se mete en octavos, Zverev el primer gran derrotado

Novak Djokovic jugó de menor a mayor y, en dos horas y nueve minutos, logró vencer al francés Adrian Mannarino (28) por 4-6/ 6-2/ 6-1.

Por un momento, al término del primer set, parecía que Djokovic volvería a irse con las manos vacías de Cincinnati, único Masters 1000 que no ha ganado. Las piernas no le respondían y el particular armado y swing del francés lo tenían a mal traer.

En el segundo parcial el serbio tomó dos pastillas proporcionadas por el médico del torneo, desde ese momento el partido dio un giro rotundo. El francés comenzó a sentirse abrumado por el juego de Djokovic, este último dejó de cometer errores no forzados, mientras que Mannarino los aumentó considerablemte.

Esta era la cuarta vez que estos dos jugadores se enfrentaban, la primera en canchas duras, siendo los tres encuentros anteriores sobre césped y todos con triunfos del ex número uno del mundo.

Djokovic fue finalista aquí en cinco oportunidades, cayendo tres veces con Federer y dos con Murray. Por los octavos de final “Nole” enfrentará al ganador del duelo entre el bulgaro Grigor Dimitrov (campeón defensor) y el alemán Mischa Zverev.

Haase sorprendió a Zverev

Foto: Prensa Western & Southern Open.

El holandés dio el primer batacazo del torneo al derrotar al número cuatro del mundo en la segunda ronda por 5-7/ 6-4/ 7-5 en dos horas y 27 minutos, negándole al alemán la posibilidad de recuperar la tercera posición del ranking al menos esta semana.

Tras esta victoria Haase (55°) igualó el historial con el joven de 21 años, quedando el H2H con dos victorias por lado. Cabe destacar que los dos últimos encuentros quedaron en manos del holandés, siendo ambos en el marco de un torneo Masters 1000 (París 2017 y Cincinnati 2018).

Foto: @Tsobretenis

Zverev nunca pudo ganar un partido en Cincinnati, el alemán acumula cuatro derrotas en igual cantidad de partidos jugados, habiéndolos perdido a todos ellos en el tercer set. Dos caídas en primera ronda y otras dos en segunda debido a su condición de preclasificado.

Haase espera en los octavos de final por el español Pablo Carreño Busta (13°), quien venció en segunda ronda al estadounidense Bradley Klahn (102°) por 6-4/ 6-4.

Cilic tuvo que trabajar para avanzar

Foto: Prensa Western & Southern Open.

El croata, número siete del mundo, necesitó de dos horas y 19 minutos para dejar en el camino al rumano Marius Copil (92°) por 6-7 (4) / 6-4/ 6-4 e instalarse en los octavos de final del único Masters 1000 en el cual se consagró campeón (2016).

Cilic no participó en este certamen el año pasado por lo que todo será ganancia para él en este torneo, incluso, si se proclama campeón, podría llegar hasta el cuarto puesto del ranking.

En octavos espera por Sam Querrey o Karen Khachanov.

Otros resultados

David Goffin (11°) a Benoit Paire (57°): 5-7/ 6-4/ 6-2.

Kevin Anderson (6°) a Jérémy Chardy (46°): 7-6 (6) / 6-2.

Milos Raonic (29°) a Malek Jaziri (60°): 6-3/ 7-5.