Del Potro estrenó el número tres con una victoria

Dominante de principio a fin, Juan Martín Del Potro convirtió lo que en la previa parecía un duelo complicado (el estado de su muñeca, la suspensión por lluvia, el saber que si ganaba debería volver a jugar a la noche) en un sencillo trámite ante el campeón del Next Gen ATP World Tour Finals del año pasado.

El argentino no mostró su mejor versión, pero su juego de hoy le bastó para ser superior a un rival que cometió muchos errores; recordemos que Chung (25°) volvió a la actividad hace poco más de tres semanas luego de que una lesión en el tobillo lo marginara del circuito por más de dos meses, por lo que llegaba a este encuentro con muy poco ritmo.

A pesar de lo abultado del resultado Juan Martín tuvo algunos pasajes del partido donde mostró algunas dudas. En los dos sets disputados el sur-koreano quebró el servicio del argentino, más por errores del propio Del Potro que por aciertos del joven de 22 años.

Otro aspecto a destacar es que Del Potro evitó usar en varios momentos el revés a dos manos, utilizó en repetidas ocasiones el slice para evitar usar su mano izquierda, la cual fue la razón de su ausencia en Toronto.

Ahora el flamante número tres del mundo enfrentará en el último turno del día de hoy, si el tiempo lo permite, al australiano Nick Kyrgios por un boleto a los cuartos de final.

Del Potro jugará dos partidos el día de hoy ya que el encuentro con Chung debió haberse disputado el día de ayer, pero debido a las malas condiciones climáticas (que también retrasaron los partidos de hoy) el calendario debió ajustarse.

