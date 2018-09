Ni Mayer ni Zeballos lograron dar la sorpresa

En el primer turno del día martes el marplatense Horacio Zeballos (149°) cayó ante el alemán Peter Gojowczyk (45°) por 6-4/ 6-7 (4) / 6-1 en una hora y 47 minutos.

El argentino finalizó su participación en el torneo de Winston-Salem en la segunda ronda y no logra ganar más de un partido en un campeonato en la modalidad de singles desde el ATP 250 de San Pablo (fines de febrero), en aquella ocasión alcanzó las semifinales.

Pero Zeballos aún no se irá de Carolina del Norte, en la jornada de mañana “cebolla” estará debutando junto al chileno Julio Peralta en el torneo de dobles ante la pareja de británicos conformada por Neal Skupski y Joe Salisbury. El encuentro estaba programado para hoy, pero debido a la lluvia fue aplazado.

El otro argentino en completar su partido fue Leo Mayer (41°), quien en Cancha Central cayó ante el tercer preclasificado, el británico Kyle Edmund (16°) por 6-3/ 6-3 en una hora y 19 minutos.

