La previa del US Open - ATP: ¿quién se llevará la corona?

El último Grand Slam del año está a la vuelta de la esquina y todos quieren llevarse el premio grande antes de que finalice la temporada. Anteriormente, los otros tres se los repartieron entre miembros de “Los Cuatro Fantásticos”: Federer ganó en Australia, mientras que Nadal, como de costumbre, se coronó en Roland Garros, y poco después, Djokovic consiguió la gloria sobre el césped londinense de Wimbledon. Andy Murray, quien sería el cuarto, no tuvo mucha acción durante el 2018, y por tanto no logró triunfar en ninguno de los Cuatro Grandes, pero sin embargo se anota para el US Open.

La búsqueda de repetir corona en Estados Unidos será para Rafa Nadal, quien en 2017 salió victorioso ante el sudafricano Kevin Anderson en cuatro sets. El español quiere volver a ganar el US Open y romper la “maldición Roger”, puesto que después de que el suizo ganara cinco seguidos entre 2004 y 2008, nadie repitió título consecutivamente en New York.

Al momento, los mejores perfilados, en cuanto al rendimiento reciente en los diferentes torneos, los candidatos no salen de los tres grandes ganadores de este año, con algún otro nombre más, como Juan Martín del Potro, Alexander Zverev, Marin Cilic y una posible sorpresa de un NextGen como Stefanos Tsitsipas o Denis Shapovalov, a quienes aún les falta, pero no dejarán pasar oportunidad. Grigor Dimitrov y Dominic Thiem esperan agazapados a que los de arriba caigan para lanzarse a instancias finales.

Rafael Nadal: el español viene de una temporada inmejorable, logrando cinco títulos (Roland Garros, Masters 1000 en Monte-Carlo, Roma y Toronto, Barcelona), ganando 40 partidos y solamente perdiendo en tres ocasiones. Viene de tumbar a Tsitsipas en la final de la Rogers Cup, y anteriormente de hacer semifinales ante Djokovic en Wimbledon. Es uno de los máximos favoritos ya que ganó nueve partidos en cancha dura este año y solamente cayó en una oportunidad. Buscará coronarse campeón del US Open por cuarta vez en su carrera (2010, 2013 y 2017), y por segunda vez consecutiva.

Roger Federer: el suizo retornó a la acción en Wimbledon, su casa predilecta, donde llegó hasta cuartos de final. Luego volvió a sujetar una raqueta en las pistas duras de Cincinnati, torneo en el que se vio superado en la final por Novak Djokovic. Sin embargo consiguió tres títulos este año: Australian Open, Rotterdam y Stuttgart. Además hizo final en Halle e Indian Wells. Posee una mínima chance de regresar al nº1 del ranking ATP, ya que depende de que Nadal quede eliminado de forma temprana así no defiende los 2000 puntos, y él debe coronarse, o al menos llegar a la final. Está en busca de su sexto US Open, diez años después de su último título, ya que como se mencionó anteriormente, ganó todos desde 2004 a 2008. Tiene un récord de 11 victorias y una caída en Grand Slams este año, y de 21-3 en cancha dura en 2018.

Juan Martín del Potro: el argentino viene en el mejor momento de su carrera, debido a que alcanzó el ranking más alto de su carrera, en el podio. Consiguió dos títulos este año, en Acapulco y en Indian Wells, su primer Masters 1000. Sabe lo que es ganar un US Open, ya que le cortó la racha ganadora a Roger Federer en 2009, impidiéndole ganar su sexto Abierto de Estados Unidos consecutivo. 18 de sus 22 títulos fueron sobre superficie dura, donde posee un récord de 26-6 en este año, y un registro de 37 victorias y 10 derrotas en lo que va de la temporada.

Alexander Zverev: la joya alemana de 21 años perdió su tercer puesto en el ranking ATP, y busca revertir esta situación en el US Open. A su corta edad es un tenista de élite, ganó tres Masters 1000, pero le queda algo pendiente: un Grand Slam. Para ello contrató a una gloria del tenis mundial, Ivan Lendl será su entrenador a partir de ahora. Consiguió tres títulos en 2018, el Masters 1000 de Madrid, Munich y Washington, y va detrás de su sueño en este mes de agosto.

Marin Cilic: otro que sabe lo que es coronarse en un US Open, ganó el torneo siendo una bestia en el año 2014, donde llegó al puesto 8 del ranking. Hoy está en el 5º y quiere mejorar la mala imagen dada en Estados Unidos el año pasado, donde quedó eliminado ante Diego Schwartzman en tercera ronda. Es un especialista en cancha dura, 14 de sus 18 títulos profesionales fueron sobre esta superficie, debido a que aprovecha muy bien su altura y su cualidad de sacador.

Novak Djokovic: el serbio volvió con todo al circuito ATP en este 2018, donde cosechó dos títulos, uno en Wimbledon y otro recientemente en Cincinnati ante Roger Federer. Tiene un récord de 33-10 en esta temporada y tras ganar su último título la semana pasada ascendió cuatro lugares en el ranking, ubicándose en el puesto 6. Posee un récord de 14-2 en Grand Slams este año y de 11-4 en cancha dura, superficie donde se coronó en 52 oportunidades. Quiere seguir en ascenso en el ranking y conseguir su tercer US Open, previamente se coronó en 2011 y 2015. El año pasado no participó, porque comenzó con sus lesiones justo antes de este Abierto estadounidense.