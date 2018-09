Guía VAVEL US Open 2018: cincuenta años de magia

En una vibrante temporada, donde se generaron muchos cambios tanto en el ranking de la WTA como en el del ATP, el US Open 2018 cerrará la seguidilla de los Cuatro Grandes, previos a los Master a jugarse en noviembre.

Este año no ha dado tregua a los top ten, en ningún momento la pasaron bien, no hubo ni para las damas, ni para los varones partidos fáciles, por ello es muy difícil prever quien se va a consagrar en New York. Con el sorteo a la vuelta de la esquina, te comentamos todo aquello que debes conocer tanto en el apartado masculino como femenino en la que será la edición número 50 del torneo, y además cuales serán los cambios en infraestructura que nos regalará Flushing Meadows.

El torneo comienza el próximo lunes 27 de agosto a las 11 de la mañana, hora local en Nueva York.

Aniversario del torneo

El US National Championships se convirtió en el US Open en el año 1968, abriendo sus puertas a jugadores profesionales por primera vez. Para celebrar este aniversario, el torneo acogerá varios actos durante las dos semanas de competición e incluso los días previos. Dentro del programa de eventos, el 25 de agosto se celebrará el Arthur Ashe Kid's Day, con la participación de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Madison Keys o Angelique Kerber, así como diversos grupos musicales.

Además se podrán asistir a los entrenamientos de los tenistas esta semana de forma gratuita; unas prácticas que serán anunciadas en la web del torneo y a través de la aplicación para dispositivos móviles.

El Louis Armstrong se estrena en esta edición

El nuevo court hará su presentación en esta edición, con una capacidad para 14.000 personas y techo corredizo, se convertirá en el segundo estadio con más capacidad en el predio.

El nuevo estadio del Abierto de los Estados Unidos. Imagen: @USOpen

Con una inversión de 200 millones de dólares, el estado contará con ventilación natural, gracias a una orientación norte – sur que permitirá que las persianas apostadas en la parte superior del mismo, hagan ingresar el aire por la parte subterránea y eso genere dicho efecto que sea el primero con este efecto.

Nuevo logo

Otra de las novedades para esta edición será el nuevo logo, que le dará, según los organizadores, un toque algo más enérgico. "Expresa el dinamismo del US Open", así manifiestan las autoridades del US Open.

La variación del Logo. Imagen: @USOpen

La mesa está servida, la historia, la previa y el análisis de los cuadros lo vas a disfrutar acá en la Guía Vavel del US Open.

Análisis del US Open