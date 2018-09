Comenzó el US Open para los argentinos

En el primer turno de este lunes el bahiense Guido Pella (66°) venció al noruego Casper Ruud (143°) por 6-4/ 6-4/ 6-1 en dos horas y nueve minutos en el que fue el primer duelo entre ambos.

Con esta victoria Pella logró alcanzar la segunda ronda del US Open por tercera vez consecutiva, su mejor marca hasta ahora, con la particularidad de que cada vez que ganó un partido aquí lo hizo en sets corridos.

El argentino se vio muy seguro con su servicio durante todo el encuentro, solamente tuvo que salvar un break point a comienzos del segundo set, mientras que, en la devolución, dispuso de ocho oportunidades de quiebre, de las cuales aprovechó cinco. Además, ganó el 84% de los puntos que disputó con su primer servicio, un porcentaje altísimo.

Pella intentará llegar a la tercera ronda de un Grand Slam por segunda vez en su carrera (la primera fue Wimbledon 2018), para ello deberá enfrentar al italiano Paolo Lorenzi (94°), quien sorprendió al británico Kyle Edmund (16°) y lo venció por 4-6/ 6-4/ 7-5/ 6-1.

