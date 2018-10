Wawrinka tumbó a Dimitrov y confirma su buen momento

Se tomó su tiempo, pero finalmente podemos decir que “Stan the man” está de vuelta. Luego de mostrar su nivel ante Rafael Nadal y Roger Federer en los torneos de Toronto y Cincinnati respectivamente nadie quería encontrarse con el suizo de 33 años en la primera ronda, y mucho menos Grigor Dimitrov.

A pesar de que la ventaja en el historial la llevaba el búlgaro por 4-3, el último antecedente entre ambos no mostraba un buen recuerdo para el último campeón del Torneo de Maestros.

Este año en Wimbledon, también por la primera ronda, un inspirado Wawrinka sorprendió a todos en Londres al vencer a Dimitrov en cuatro sets; quizás podamos decir que allí comenzó la recuperación del suizo.

En la previa de este encuentro pocos se animaban a dar un candidato, a pesar de la diferencia de ránking. Esto se debe a que el año del búlgaro ha sido muy normal, tirando a regular, mientras que Wawrinka venía en ascenso.

We didn't have to wait long for @stanwawrinka to thump a massive backhand winner!



He takes the first set 6-3 over Dimitrov...#USOpen pic.twitter.com/XBeDVyGY6d