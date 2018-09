Serena, contundente

A 20 años de su debut en el US Open, donde ganó 6 títulos y volvió ahora como mamá, la ex número uno del mundo, volvió vestida para matar al Court central de Flushing Meadows. De continuar Serena con esta contundencia podría enfrentarse con Venus en la tercera rueda, teniendo en cuenta además que ya por ese lado del cuadro no está Halep.

Serena, no empezó tranquila, la larga espera, su maternidad en los primeros juegos la pusieron al nivel de su rival, pero tras el octavo game la norteamericana expuso su licencia para matar, ya que tras el quiebre rompió la resistencia de la jugadora polaca. Se quedó con el set y desde ahí dominó por completo las acciones.

En el segundo Serena, minimizó a su rival, no le dio opciones de juego y le quebró en tres oportunidades para quedarse con un contundente 6-0.

Venus no la pasó bien

Venus Williams derrotó en tres sets al rusa Svetlana Kuznetsova en la primera ronda del US Open. La estadounidense ganó con parciales de 6-3, 5-7 y 6-3 en dos horas y 57 minutos y jugará ante la italiana Camila Giorgi por la segunda ronda del torneo.

Venus que tenía en el segundo set el plato servido para pasar de ronda, dejó agigantar a la rusa y con los galardones que tiene Kuznetsova volvió al partido, remontó un 4-1 en contra y se quedó con el segundo parcial. Luego de perder el segundo set la estadounidense volvió a mostrar su nivel, jugó con mucha intensidad y se quedó con un partido que al principio parecía controlado.

Otros resultados

Además de las hermanas Williams, Muchova le ganó a Yastremska por 6-4 y 6-2, Claire Liu a Hercog por 7-6, 1-6 y 6-4, Kalinina a Von Deichmann 1-6 7-6 y 5-2 ab, Strycova a Lao 6-3 y 6-4, Stephens a Rodina 6-1 y 7-5 y por último completando la segunda tanda del lunes Safarova le ganó a Martic 6-4 y 6-4.