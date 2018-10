Sharapova vuelve al Us Open. Imagen: Zimbio Martes, el día de las favoritas en New York

En la segunda jornada no hubo sorpresas en el Abierto de New York. Madison Keys venció a Pauline Partmentier por 6-4 y 6-4, además María Sharapova se encargó, en su vuelta al US Open, de Patty Schnyder por 6-2 y 7-6 y la campeona del 2016 la alemana Angelique Kerber logró superar un difícil primer set para luego vencer a la rusa Margarita Gasparyan por 7-6, 6-3