Wawrinka pasó con lo justo

Stan (101°) continúa avanzando en el US Open, aunque haya tenido que dejarlo todo frente a Ugo Humbert en la segunda ronda. Con este ya son nueve triunfos seguidos del ex número tres del mundo en Flushing Meadows, ya que se consagró campeón aquí en el 2016 y no participó en la edición del año pasado.

El nacido en Lausanne enfrentará en la tercera ronda al canadiense Milos Raonic (24°), quien viene de eliminar al francés Giles Simon (40°) por 6-3/ 6-4/ 6-4.

El historial favorece ampliamente a Wawrinka, cuatro victorias del suizo contra solo una del canadiense, aunque su último enfrentamiento fue hace más de dos años (Australia 2016) y fue justamente el que vio a Raonic como vencedor.

Medvedev sorprendió a Tsitsipas

Foto: @Villamelones

En uno de los duelos entre los NextGen el ruso Daniil Medvedev (36°), flamante campeón del torneo de Winston-Salem, derrotó, contra todo pronóstico, al griego Stefanos Tsitsipas (15°) por 6-4/ 6-3/ 4-6/ 6-3 en dos horas y 49 minutos.

El griego se despidió más rápido de lo que se esperaba en su primera participación en el Abierto de los Estados Unidos, mientras que el ruso igualó su mejor actuación en un Grand Slam alcanzando la tercera ronda, tal como lo hizo en Wimbledon este mismo año.

Foto: @julianggonnella

En otro encuentro del primer turno de este día miércoles el croata Borna Coric (20°) derrotó por 7-6 (4) / 6-2/ 6-3 al español Roberto Carballés Baena en dos horas y 29 minutos.

Tras esta victoria Coric alcanzó la tercera del US Open por segunda vez consecutiva y buscará el viernes llegar por primera vez en su carrera a los octavos en un Grand Slam.

El croata, campeón junior del US Open en el 2013, se enfrentará al ya mencionado Daniil Medvedev en la tercera ronda, el que gane este encuentro avanzará por primera vez a la cuarta ronda de uno de los cuatro torneos grandes. El historial lo lidera Coric por dos victorias contra una del ruso, aunque el único duelo en un Grand Slam (Wimbledon 2018) se lo llevó Medvedev.