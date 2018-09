Pliskova avanza sin problemas

Día 3 en el cuarto Grand Slam del año, el Abierto de los Estados Unidos; y la actual número ocho del mundo, Karolina Pliskova, venció a Ana Bogdan, ex número dos en juveniles y sin grandes actuaciones WTA (Asociación Femenina de Tenis), por 6-2/6-3 en una hora y 9 minutos de juego. De esta manera, avanzó a la tercera ronda del torneo y espera por la griega, Maria Sakkari o la estadounidense, Sofia Kenin. La checa venía de vencer a la kazaja, Zarina Dias, también por dos sets (6-4/7-6) y la rumana, en primera ronda, se enfrentó con otra checa, Marie Bouzkova, a la cual si pudo vencer por 6-4/6-2.

El partido fue rápido y sin problemas para la ex número uno del mundo, que en el primer set, una vez que quebró el saque de la rumana, no la dejó ganar ni un solo game más; cerró el set por 6-2. En la segunda parte y definitoria, Bogdan sacó una diferencia de 3-0, pero Pliskova no se dio por vencida e igualó el partido. A partir de ahí, ganó tres puntos más y se llevó el set por 6-3, donde lo cerró por 6-2/6-3.

Otros partidos del Día 3

Elina Svitolina , ucraniana, venció a la alemana, Tatjana Maria por 6-2/6-3 .

, ucraniana, venció a la alemana, Tatjana Maria . Victoria Azarenka , bielorrusa, venció a la asutraliana, Daria Gavrilova por 6-1/6-2 .

, bielorrusa, venció a la asutraliana, Daria Gavrilova . Elise Mertens , belga, venció a la bielorrusa, Vera Lapko por 6-3/6-0 .

, belga, venció a la bielorrusa, Vera Lapko por . Barbora Strycova , checa, venció a la española, Lara Arruabarrena por 6-0/6-1 .

, checa, venció a la española, Lara Arruabarrena por . Sloane Stephens , estadounidense, venció a la ucraniana, Anhelina Kalinina por 4-6/7-5/6-2 .

, estadounidense, venció a la ucraniana, Anhelina Kalinina . Anastasija Sevastova , letona, venció a la estadounidense, Claire Liu por 6-3/6-1 .

, letona, venció a la estadounidense, Claire Liu . Venus Williams , estadounidense, venció a la italiana, Camila Giorgi por 6-4/7-5 .

, estadounidense, venció a la italiana, Camila Giorgi . Wang Qiang, china, venció a la rumana, Irina-Camelia Begu por 6-3/6-1.

Por disputar

Kaia Kanepi, estonia, frente a la suiza, Jil Teichmann. (17:45)

Vania King, estadounidense, frente a la sueca, Rebecca Peterson. (18:25)

Lucie Safarova, rusa, frente a la australiana, Ashleigh Barty. (19:05)

Maria Sakkari, griega, frente a la estadounidense, Sofia Kenin. (19:40)

Serena Williams, estadounidense, frente a la alemana, Carina Witthoft. (20:00)

Garbiñe Muguruza, española, frente a la rusa, Karolina Muchova. (22:00)

*Los horarios pertenecen a los de Argentina.