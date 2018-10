Andy Murray: “Hay reglas aquí y no la están cumpliendo”

Ayer fue un día tremendo de calor en New York, y más que nunca se necesitaban estos 10 minutos de gloria, por ello ambos jugadores fueron en busca de frío. Mientras Murray se duchaba, Verdasco se daba un baño de hielo. Pero tras el descanso y previo al ingreso a la cancha Andy encontró al español hablando con su entrenador. Tras ello el ex número uno del mundo manifestó su queja a la prensa, pidiendo a la organización del torneo que haga cumplir la misma.

Fue así como expresó su disconformidad: "Me duché y él fue a darse un baño de hielo. Al volver de la ducha, su entrenador y otro jugador español charlando con él. Se supone que no tenemos permitido halar con nuestro entrenador así que fui al supervisor a decírselo", y agregó: "Les dije hay unas reglas aquí y no la están cumpliendo. No lo entiendo'. Entonces él salió corriendo de allí. He leído las normas y nos han dejado claro que no podemos hablar con nuestros entrenadores. No estuvieron mucho tiempo charlando pero ya estaba hecho".

Aunque estén hablando del clima, Verdasco no podía estar con el entrenador, está claro en el reglamento. Por ello el británico continuó ofuscado manifestando: “Este es uno de los mayores torneos del mundo. Si tienes unas reglas, debes adherirte a ellas porque que haya un jugador que pueda hablar con el entrenador y otro no, no es justo".

Murray luego trató de bajar los decibeles: "No lo culpo a él y a su equipo. Probablemente, no sabían cuáles eran las reglas. No estaban intentando romper las reglas pero no debería ser el jugador que está compitiendo contra otro el que vaya a un supervisor. Si no hubiera dicho nada, ellos habrían seguido hablando sobre el partido, tácticas y demás".

"Mi entrenador fue a preguntar cuales eran las reglas y nos dieron un papel donde venía todo explicado. Por tanto, un jugador no debería estar verificando que el torneo hace su trabajo. En esa hoja tampoco hay especificaciones claras. No sabía ni si podía mirar mi teléfono porque no viene nada al respecto. Es la primera vez que hacemos esto, así que lo que quisiera es que hubiera un protocolo claro de lo que se debe hacer en esos 10 minutos", terminó Murray.