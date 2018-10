Del Potro venció a Coric y ya está en los cuartos del US Open

La primer semana del US Open se cerró con un partidazo. Juan Martín Del Potro (3º) y Borna Coric (20º) se medían en octavos en busca de un pasaje a la siguiente ronda del certamen disputado en Nueva York.

El partido comenzó muy parejo. Si bien Del Potro logró ponerse 4-1 rápidamente, el croata dio pelea e igualó el partido. Sin embargo, poco pudo resistir y el tandilense terminó llevándose el set por 6-4, en 52 minutos de juego.

Ya en la segunda etapa, Delpo fue ampliamente superior. Con una gran cantidad de winners y ante los numerosos errores no forzados que cometía su rival, se llevó el segundo set por 6/3 en 45 minutos.

En la parte final del partido, se vió lo mejor del argentino en la noche. Muy seguro con su saque (2 aces y ninguna doble falta), pocos errores no forzados y una derecha infalible, aplastó por 6/1 al croata en 30 minutos y cerró así una gran victoria, en 2 horas y 7 minutos de juego en total.

De esta manera, el tandilense avanzó por 13ª vez a cuartos de final en un Grand Slam y por 6ª vez en el US Open, dónde supo ser campeón en 2009.

Sin embargo, el mejor tenista argentino de la actualidad tendrá una parada más que complicada. Del Potro deberá ahora verse las caras con el local John Isner (11º), quién viene de vencer al canadiense Milos Raonic (25º) por 3-6 / 6-3 / 6-4 / 3-6 y 6/2.

El cotejo tendrá lugar el próximo martes (horario a confirmar) y será el enfrentamiento número 12 entre ambos (Delpo lidera el historial por 7-4). El último antecedente fue victoria para el tandilense por triple 6/4, en los octavos de final de Roland Garros.

El estadounidense tiene como una de sus grandes cualidades su servicio; y en esta ocasión llega mejor que nunca. Desde que arrancó el US Open, Isner ya lleva realizado 112 aces, es decir, un promedio de 28 por partido. Sin ningun lugar a dudas, Del Potro tendrá que tener muchísimo cuidado con esta gran cualidad de su rival.

La palabra de Juan Martín Del Potro tras haberse clasificado a los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada: