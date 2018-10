Sharapova eliminada del US Open

María Sharapova (22º) quedó eliminada el día de hoy del US Open a manos de la española Carla Suárez Navarro (30º). La tenista oriunda de las Islas Canarias se llevó el duelo por 6/4 y 6/3 en 1 hora y 33 minutos de juego.

En lo que fue el sexto enfrentamiento entre ambas, Suárez Navarro se tomó revancha, ya que el último antecedente fue victoria para la rusa en el Masters 1000 de Roma en el año 2015. Otro dato sobre el partido de hoy es que es la primera vez que María Sharapova pierde un partido del US Open jugando por la noche.

El partido dejó la sensación de que no fue una actuación brillante de la española, sino una mala presentación de Sharapova. Se la notó muy errática, con muchas doble faltas, muy insegura. Lejos está de alcanzar ese nivel que la llevó a ser la número 1º del ranking WTA.

Igualmente, lo mencionado recién no da a entender que la tenista española no mereció ganar ni hizo nada para llevarse la victoria. Al contrario. Fue justa ganadora del partido, pero no se lució; y tuvo la "suerte" de jugar contra una Sharapova que no dio una buena presentación.

De esta manera, Suárez Navarro se mete en los cuartos de final del US Open por 2da vez en su carrera y ahora tendrá que verse las caras con la local Madison Keys (14º), quién supo ser finalista en la edición del 2017 y quién viene de vencer a la rusa Dominika Cibulková (29º) por 6/1 y 6/3.