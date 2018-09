Copa Davis ARG-COL: ¿Quiénes son los colombianos que enfrentará Argentina?

Los jugadores que representarán a Colombia en la serie serán Santiago Giraldo (ex número 28 del mundo), Daniel Galán, Alejandro Gómez y Cristian Rodríguez. Nicolás Mejía, número 4 del mundo junior, estará presente con el equipo esperando una chance.

Santiago Giraldo será el líder del equipo nacional. Tiene 30 años y su ranking actual en la ATP es el 410º. El colombiano, nacido en Pereira, es diestro y maneja muy bien el revés a dos manos.

Ha logrado varios títulos en la categoría Challenger de la ATP, pero ningún campeonato importante. Lo más cerca que estuvo fue en el ATP 250 de Chile y en el ATP 500 de Barcelona. En ambos fue subcampeón: perdió contra Tommy Robredo (2011) y Kei Nishikori (2014), respectivamente.

Este año supo atravesar las rondas clasificatorias de Roland Garros e ingresar al cuadro principal, donde logró una victoria ante Baghdatis, y luego cayó ante Bautista Agut. Eso fue lo más destacado de la presente temporada. En Wimbledon y en US Open no pudo pasar las qualy. En cuanto a la Davis, Giraldo ha sido llamado en 27 oportunidades y tiene récord de 26-16, siendo el jugador que más puntos le ha dado a Colombia en la historia del torneo.

Daniel Galán, con 22 años, afrontará su tercera convocatoria a la Davis. Hasta ahora, ha jugado tres partidos y los ha ganado todos. El nacido en Bucaramanga es ranking 209º de la ATP y todavía no ha logrado títulos ATP ni Challenger. Al igual que Giraldo, es diestro y con revés a dos manos. Viene de quedar eliminado en la tercera ronda de la qualy del US Open ante Casper Ruud.

La pareja indiscutible de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah lamentablemente no estará en Argentina. El capitán Pablo González decidió no arriesgarlos físicamente ya que vienen de un alto desgaste en las semifinales del US Open finalizado hace días. Por lo tanto, el dobles será integrado por Gómez y Rodríguez, mientras que Mejía espera ansioso.

Alejandro Gómez tiene 27 años, nació en Cali y actualmente está en el ranking 316 de dobles. No tiene participación alguna en los torneos importantes de la ATP, ya que compite en Challengers y Futures. Seguramente hará la función de dobles con Cristian Rodríguez, tenista de 28 años ubicado en el ranking 501 de singles, que tampoco compite en los certámenes importantes de la ATP.

El que entrena con el grupo es Nicolás Mejía, un juvenil de 18 años. Aparece en la ATP con un ranking 788 en dobles, pero es el cuarto mejor del mundo en el circuito juvenil. El jovencito mide 1,85m y es diestro con revés a dos manos. Nicolás fue subcampeón en dobles júnior de Wimbledon en julio y más atrás, en febrero, se había consagrado en la Parada Mundial juvenil junto a Trent Dryde.