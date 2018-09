Copa Davis ARG-COL: previa del choque entre albicelestes y cafeteros

Argentina recibirá a Colombia por la serie de los Playoffs del Grupo Mundial de la Copa Davis este fin de semana, entre el 14 y el 16 de septiembre en el Estadio Aldo Cantoni, estadio techado de tierra batida, ubicado en la provincia de San Juan.

El equipo albiceleste viene de vencer a Chile por 3 a 2 en segunda ronda de la Zona Americana I, al tiempo que Colombia se clasificó a esta instancia luego de superar a Brasil por idéntico resultado, en Barranquilla.

Los equipos representativos de ambos países se enfrentaron en dos oportunidades, en 1998 en Buenos Aires y en el 2000 en Bogotá, con victorias del equipo argentino.

Igualmente, a partir de la reestructuración del formato de la Copa Davis desde la próxima temporada, Argentina ya tiene su lugar asegurado -por ranking- en la principal instancia. En la quinta semana de la temporada 2019, luego del Abierto de Australia, será uno de los 24 equipos que disputarán los cruces eliminatorios con un formato parecido al actual: mano a mano y con localías.

Lo importante es que en caso de ganarle a Colombia la serie de Playoffs será uno de los cabezas de serie y enfrentará a uno de los doce equipos no preclasificados. Incluso, en caso de perder en ese cruce en febrero, siempre quedará la esperanza de ser uno de los dos equipos invitados a la ronda final, que se realizaría en Madrid, España. Pero esa será otra historia.

Pero, a pesar de esta situación, los singlistas argentinos se toman muy en serio el duelo ante los cafeteros. "Es una serie complicada y la presión la tenemos más nosotros que ellos. Va a ser muy importante", dijo Guido Pella, segundo singlista del equipo. Y añadió que aunque Argentina es favorita, no hay que subestimar al rival: "Es la primera vez que me toca jugar y somos superiores. Pero también fuimos a series en las que no eramos favoritos y ganamos. Por eso hay que tomar a todos los rivales con el mismo respeto".

Para Diego Schwartzman, la primera raqueta del equipo, son importantes y positivas las nuevas incorporaciones de jugadores y el tridente de capitanes: "Tenemos estos tres nuevos capitanes de los que tenemos mucho que aprender. Son cosas que sirven mucho para el tenis. También está bueno volver a tener a Zeballos en el equipo y a Machi González”.

Por otro lado, Gastón Gaudio, el capitán que se sentará en la silla dentro de la cancha reconoció que los jugadores llegan en un buen nivel para afrontar la serie: "Tenemos a Schwartzman, que está en el mejor nivel de su carrera; a Guido, que viene jugando espectacular; a 'Cebolla' que vuelve; y 'Machi' que viene de hacer cuartos de final del US Open. Los resultados son muy positivos y tenemos a los mejores del país”.

Este jueves, tempranito en la mañana, se sortearon los cruces. El viernes, desde las 11 ese la mañana, abrirán la serie en San Juan, Diego Schwartzman ante Santiago Giraldo en lo que será el primer single. A su término, Guido Pella se enfrentará a Daniel Galán. El sábado al mediodía el dobles nacional será integrado por Horacio Zeballos y Máximo González, mientras que los colombianos, sin la temible dupla Cabal/Farah, saltarán a la cancha con Alejandro Gómez y Cristian Rodríguez. El domingo, a las 11 de la mañana se cerrará la serie con los partidos invertidos: Schwartzman frente a Galán, y Pella ante Giraldo.

A continuación, te invitamos a ver cómo llegan los tenistas argentinos, cómo llega Argentina, hablamos del pasado de los capitanes argentinos, hacemos foco sobre los tenistas colombianos, te contamos la historia del entrenador adversario y te mostramos cómo llegan los 'Cafeteros'.