Andy Murray avanza en Shenzhen

Andy Murray (311°) volvió a las canchas luego de lo que fue su derrota frente a Fernando Verdasco en la segunda ronda del US Open.

El británico recibió una invitación especial para disputar el ATP 250 de Shenzhen, y el sorteo lo emparejó en la primera ronda con otro jugador al que también le fue otorgado un Wild Card.

Parecía darse una situación idónea para el británico el enfrentar a un tenista joven y sin mucha experiencia; este fue el primer partido del año para Zhang en un torneo ATP y apenas el séptimo en su carrera.

Murray necesita empezar a ganar ritmo de competencia, este fue su décimo partido en lo que va del 2018. No solo no ha podido recuperar su nivel tenístico, sino que también su físico aún no está óptimo para competir durante semanas consecutivas.

La mejor actuación del ex número uno este año fue en el Abierto de Washington, donde llegó a los cuartos de final, habiendo ganado las tres primeras rondas en partidos a tres sets. Ya en los cuartos de final, Murray no se presentó por problemas físicos y le dieron el partido por ganado a Alex de Miñaur.

Foto: Punto de Break.

En la segunda ronda Murray enfrentará al belga David Goffin (11°), primer preclasificado y campeón defensor del título.

El historial favorece ampliamente al británico, cinco victorias y ninguna derrota. Además, los triunfos de Murray fueron sobre todas las superficies (canchas duras, de polvo de ladrillo, de césped y bajo techo) y Goffin nunca pudo ganarle siquiera un set. Aunque el panorama para el próximo encuentro es totalmente diferente.

Otros resultados

Denis Shapovalov (31°) a Ilya Ivashka (101°) por 7-5/ 2-6/ 6-3.

Ramkumar Ramanathan (134°) a Jiri Veselý (90°) por 7-5/ 6-1.

Mackenzie McDonald (77°) a Lukás Lacko (80°) por 5-7/ 6-0/ 5-0 y abandono.

Taro Daniel (74°) a Tatsuma Ito (184°) por 2-6/ 7-5/ 7-6 (5).

Alex de Miñaur (40°) a Yuichi Sugita (100°) por 6-3/ 6-0.