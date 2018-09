Andy Murray reducirá su calendario para 2019

Andy Murray concedió una entrevista a Sky Sport, medio inglés, donde confesó que el año que viene tendrá un calendario más liviano, con el fin de poder llegar de la mejor manera posible a los grandes torneos del circuito. El escocés ya fijó su curso definitivo en Wimbledon.

El ex número uno del mundo en el año 2016 destacó lo importante que es el aspecto mental cuando se vuelve de una lesión de larga duración, y se ve como cayó en la clasificación mundial: "Lo más importante es saber cuántos partidos estás ganando. Si jugás con un calendario reducido de diez u once torneos en un año y sólo ganas diez partidos, jugar veinte partidos en un año no es suficiente. Lo ideal es tener un calendario más liviano e ir ganando el máximo de partidos posible. Tenés que ir poco a poco".

Murray confesó que su meta para 2019 es conseguir el máximo número de victorias en la menor cantidad de torneos posible: "Administraré mi agenda de la mejor manera posible como estoy haciendo en estos últimos meses. Ahora estoy ganando partidos y eso es lo importante. Creo que el año que viene reduciré la cantidad de torneos de los que solía jugar temporadas atrás. Creo que en la temporada 2016 fue mi mejor año en el circuito y creo que jugué 15 o 16 torneos. No son tantos en el transcurso del año, pero si ganas mucho, puedes sumar hasta 80 victorias, lo cuál es bastante significativo".

"Si consigo ganar un torneo, siempre puedo decidir bajarme del torneo de la semana siguiente, que es algo que no podía hacer en el pasado. Tengo cierta preocupación de volver a lesionarme”, afirmó Andy Murray, quien esta temporada disputó solamente nueve encuentros, con saldo positivo 5-4.

Un caso similar fue el de Roger Federer, quien eligió saltarse los torneos de tierra batida y así mantener al mínimo el riesgo de lesiones y también el centrarse en Wimbledon, algo que llevó al suizo a ganar en el All England Club en el año 2017. Este año volvió a repetir fórmula, pero el ex número uno del mundo cayó en cuartos ante Kevin Anderson. Todo hace indicar que Murray repetirá los planes de Roger y podría sortear la temporada de arcilla: "Tal vez podría reducir un poco mi gira por tierra batida. Jugar un poco menos para así llegar más descansado a los torneos más importantes. Ya he dicho que para mí es muy importante descansar y recuperarme físicamente. A medida que avanzas en los años tienes que ir tomando este tipo de decisiones", concluyó.