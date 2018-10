Zverev, eliminado en Beijing

Alexander Zverev (5º) y Malek Jaziri (61º) se veían las caras por los octavos de final del certamén chino. El partido arrancó de una manera muy pareja, con ambos en un gran nivel. Por lo tanto, terminaron igualados 6-6, llevando la definición al tie-break. Allí, el experimentado tunecino pudo sacar ventaja y terminó llevandose el set por 7-6 (4).

Ya en la segunda etapa, el alemán reaccionó. Siendo ampliamente superior a su rival, arrasó con Jaziri en tan solo 41 minutos, para llevarse el set por 6/2 y lograr igualar el partido.

En el tercer set, se vio algo similar a lo jugado en la primera parte. Ambos arrancaron la parte final del partido con mucha intensidad y muy firmes. Sin embargo, el tunecino demostró más en la recta final del partido y terminó llevándose un muy luchado set por 6/4, para cerrar una gran victoria por 7-6/2-6 y 6/4, en 2 horas y 35 minutos de juego. Así, Zverev sufrió su 4ta derrota en la temporada frente a un rival fuera del top 60 del ranking.

Ahroa, Jaziri, ya clasificado a los cuartos de final, tendrá que verse las caras con el georgiano Nikoloz Basilashvili (34º), quién venció esta mañana al español Fernando Verdasco(28º) por 7/6 (3) y 6/4.

Además de los partidos anteriormente mencionados, se jugó el enfrentamiento entre Nikoloz Basilashvili (68º) y Fabio Fognini (13º). Allí, fue victoria para el italiano por 6/4 y 6/3, en 1 hora y 9 minutos de juego.

También, Márton Fucsovics (45º) debía enfrentarse con Marco Cecchinato (22º). Tras haberse visto las caras por primera vez en Munich esta temporada, dónde fue victoria para el italiano, Fucsovics se tomó revancha esta vez y logró llevarse la victoria por 6/4 y 6/2.

El resumen de la jornada:

Por último, por el lado del dobles, se terminó el certamen para la pareja conformada por Juan Martín Del Potro (4º) y Leonardo Mayer (52º). La dupla argentina quedó eliminada a manos de la pareja integrada por los croatas Nikola Mektic e Ivan Dodig.

Así se jugarán los partidos de Cuartos de Final el día de mañana:

Fabio Fognini vs Márton Fucsovics (01:30 a.m.)

Juan Martín Del Potro vs Filip Krajinovic (03:30 a.m.)

Kyle Edmund vs Dusan Lajovic (05:30 a.m.)

Nikoloz Basilashvili vs Malek Jaziri (08:30 a.m.)