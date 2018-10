Beijing: Del Potro tramitó su pase a las semifinales

Qué manera de estrenar su clasificación al Nitto ATP Finals. Juan Martín Del Potro (4°) no tuvo piedad con un Filip Krajinovic que, al ver como estaba jugando la “Torre de Tandil”, casi que entregó el partido en los últimos games, porque vio que era muy difícil remontar el encuentro.

El argentino sacó la primera diferencia en el tercer juego del primer set a puros “martillazos”. Derechas demoledoras y un revés muy sólido le permitieron a Del Potro mantener a raya al serbio durante el primer parcial.

Krajinovic nunca estuvo cerca de quebrar el saque del tandilense en el primer set, aunque logró brindar un buen espectáculo en dicho parcial porque, a pesar de estar break abajo, nunca se resignó y siempre trató de encontrarle la vuelta a la increíble potencia del argentino.

Del Potro logró un segundo quiebre en el noveno y último juego del primer set. El argentino trató de tomar la iniciativa en cada punto, trabajando con paciencia los puntos desde el fondo y tomando la red luego de generar una buena apertura.

Don't disturb this groove. 🇦🇷👊@delpotrojuan rolls into the Beijing semis with a comprehensive 6-3 6-0 win over Filip Krajinovic. #ChinaOpen pic.twitter.com/cNIUSt0ciI

— Tennis TV (@TennisTV) 5 de octubre de 2018 " rel="nofollow">http://

Don't disturb this groove. @delpotrojuan rolls into the Beijing semis with a comprehensive 6-3 6-0 win over Filip Krajinovic. #ChinaOpen pic.twitter.com/cNIUSt0ciI