ATP: Semifinales de Tokio

En esta primera semana de octubre, se está disputando el ATP 500 de Tokio, Japón; otro torneo perteneciente a la gira asiática. En la madrugada de este sábado 6 de octubre, se jugaran las dos semifinales. La primera entre Denis Shapovalov y Daniil Medvedev; y la segunda entre Kei Nishikori y Richard Gasquet.

Por un lado se enfrentan dos jóvenes, el canadiense, Denis Shapovalov de 19 años y el ruso, Daniil Medvédev de 22 años; se ubican el puesto 31 y 32 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), respectivamente. Entre ellos jugaron en dos oportunidades y en ambas ganó el canadiense.

Los dos vienen de grandes partidos en el campeonato. Shapovalov en todos los partidos necesitó del tercer set para conquistar la victoria. En primera ronda, venció al coreano Hyeon Chung; luego eliminó al suizo Stan Wawrinka y en cuartos al alemán Jan - Lennard Struff.

Medvédev, por su parte, ganó los tres partidos que disputó en dos sets. En primera instancia, venció al argentino Diego Schwartzman; luego eliminó al eslovaco Martin Klizan y en cuartos de final a Milos Roanic, ex número 3 del mundo.

La segunda semifinal es entre dos ex TOP TEN, el local, Kei Nishikori (12°) y el francés, Richard Gasquet (25°). El japonés lleva ventaja de 2-1 en partidos jugados entre ellos, a pesar que no se ven las caras en el terreno de juego desde 2016 en Roland Garros.

El francés Gasquet, en los tres partidos que disputó, todos los ganó en dos sets, pero solo en uno no fue necesario el tie-break. Eliminó a Denis Dukla; a Nick Kyrgios y en cuartos de final, al número 9 del mundo y sudafricano, Kevin Anderson.

Nishikori, local y campeón en dos oportunidades (2012 y 2014) no tuvo grandes complicaciones para llegar a semifinales. Primero venció a su compatriota, Yuichi Sugita; segundo al francés Benoit Paire y por último al joven griego Stefanos Tsitsipas. El japonés busca sumar la mayor cantidad de puntos para regresar al TOP 10.

Horarios:

- Shapovalov vs. Madvedev - 2 am.

- Nishikori vs. Gasquet - 4 am.

(6 de octubre - Argentina).