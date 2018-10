Pique: “Queremos centrarnos en los equipos más que en los jugadores”

Viajes, controversias, satisfacciones y desilusiones ha vivido Gerard Pique desde que tomó la posta de modificar el formato de la Copa Davis. Por ello ayer en la presentación fue bastante duro con Federer, Djokovic y Zverev, al decir que la Davis la forman los equipos y no los jugadores.

La felicidad de Pique por el nuevo emprendimiento

El auditorio de IFEMA fue el escenario de la presentación de la sede donde verá la luz el nuevo formato impulsado por Gerard Piqué y su empresa Kosmos, en el que 18 países competirán por grupos y luego en eliminatorias de cuartos, semifinales y final en busca de La Ensaladera.

Pique a quien ya el club azulgrana lo mira de reojo por su actividad empresarial, manifestándose en las redes que tiene más kilómetros que cualquiera de los otros jugadores del Barcelona, manifestó ante el público que: “Es un honor para mí poder presentar este gran proyecto, la Copa Davis en Madrid”, dijo Piqué sobre su idea, y agregó: “Tuve un sueño, crear un evento único en el que los jugadores pudieran representar a sus países. En Orlando hubo un momento histórico, la aprobación del cambio de formato de un torneo de 118 años. Trabajamos para buscar una sede y llegamos a un acuerdo con Madrid, una ciudad conocida a nivel mundial, que tiene muy buenas infraestructuras, como la Caja Mágica”.

Sobre las declinaciones de algunas de las estrellas (Federer, Djokovic y Zverev), el empresario manifestó: “Es una competición por equipos, así que el cuadro perfecto es imposible que se dé, porque todos los países no se clasificarán. Queremos centrarnos en los equipos más que en los jugadores, que no han sido tan importantes en la historia de la competición. Claro que queremos a las mejores raquetas, pero lo que importa son las federaciones. La fecha se trabajó durante más de un año y aún estamos negociando, haciendo el máximo esfuerzo para conciliar todo con la ITF y la ATP. Estamos para ayudar y organizar. Creo que lo vamos a conseguir porque tengo mucha confianza”.

El internacional, que estuvo la semana pasada en el Masters 1.000 de Shanghái, explicó como habían sido sus contactos con los jugadores top: “Hablé con todos. Nadal es muy positivo con el evento. Si no se lesiona, estará”. El balear lo confirmó en unas declaraciones facilitadas por Kosmos: “Es una gran noticia que un evento de esta envergadura se celebre en Madrid. Para mí continuará siendo un placer representar a mi país en esta competición”. Además, Piqué aclaró el caso de Djokovic: “A China no fui por sus declaraciones. Hablé con él, y Novak no dice que no vaya a estar en la Davis, sino que si tiene que elegir, jugará la Copa del Mundo de la ATP (será a principios de año en Australia desde 2020)”.

Aunque para el nuevo formato sea un logro poder contar con los mejores, algunos se deben ganar el pasaje para jugar en la Caja Mágica el año que viene. Para ello el 1 y 2 de febrero de 2019 se jugarán las eliminatorias entre 24 países (formato tradicional de local-­visitante) de las que saldrán los 12 países que completarán la edición 2019 (18-24 noviembre).

Serbia de Nole y Suiza de Roger deberán ganarse en esa fecha la plaza para jugar ahí. Ya la tienen los cuatro semifinalistas de 2018 (entre ellos España) y los dos invitados.

Sobre los equipos ya clasificados Gerard manifestó: “Queremos centrarnos en los equipos, y de ahí las invitaciones. Argentina tiene grandes tenistas como Juan Martín del Potro y una gran hinchada, y en Gran Bretaña está Andy Murray un mercado fantástico. No pensamos individualmente, sólo en jugadores”, dijo Piqué.

La Nueva Copa Davis toma forma en 2019, se jugará sólo en Madrid. Con seis grupos de tres equipos y a tres sets (dos individuales y un dobles). Pasan a cuartos los seis primeros y dos mejores segundos. Un nuevo desafió para el tenis, un formato que saca las estructuras y que lo hace mucho más televisivo.