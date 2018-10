Schwartzman a las semifinales de Amberes

Es muy particular la relación del argentino Diego Schwartzman (17°) con el torneo de Amberes, Bélgica. El “Peque” ha participado en todas las ediciones del certamen (se juega desde el 2016), y es el único que ha logrado llegar al menos a las semifinales en cada una de ellas.

En sus dos primeras participaciones en el torneo Diego logró acceder a la final, aunque en ninguna de ellas logró hacerse con el título. En el 2016 cayó ante Richard Gasquet y en el 2017 ante Jo Wilfred Tsonga, ambos tenistas de la misma nacionalidad que su rival del día de hoy.

Si bien el nivel actual de Gilles Simon no es el que supo tener en años anteriores, muchos tenistas admiten que es muy incómodo jugar frente a él, principalmente por su táctica de peloteos prolongados.

En el encuentro hubo nueve quiebres de servicio, seis de Schwartzman (la mitad de los games que ganó en el encuentro) y tres del francés. Ambos tuvieron muy poca efectividad principalmente con su segundo saque.

Lo curioso del encuentro es que tanto el argentino como el galo ganaron la misma cantidad de puntos al servicio como en la devolución (Schwartzman ganó 33 puntos con su saque y 33 al resto, mientras que Simon sumó 28 en ambos rubros).

That's how you convert match point! 🚀@dieschwartzman takes out Gilles Simon 6-4 6-3 to reach the #EuropeanOpen semi finals. pic.twitter.com/6PVcZ7Lbms