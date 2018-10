Keber y Stephens dejan el grupo al rojo vivo

De ocho partidos disputados en lo que va de torneo, solo los dos de la primera jornada fueron a dos sets, el resto consumieron los tres parciales, y superando casi todos las dos horas, prueba inequívoca de la gran igualdad que existe en esta edición.

El concepto de igualdad está adquiriendo un estatus superior en estas WTA Finals y el duelo que enfrentó a dos de las tenistas más en forma del momento, como son Angelique Kerber y Naomi Osaka, no parecía que pudiera romper esta dinámica. No solo no lo hizo, sino que ofreció un encuentro repleto de alternativas tácticas y mentales, en un intercambio de golpes apasionante entre dos tenistas que pusieron todo lo que tenían para cosechar el triunfo final, conscientes de que sus derrotas en el primer partido del torneo no les permitía tener ningún margen.

Kerber lleva ya cuatro victorias consecutivas sobre la nipona, pero hoy falló en convertir las 18 oportunidades que tuvo para romper el saque de su rival, logrando solo en cinco.

La alemana llegó a sacar para ganar el partido en el segundo set, con 5-4 a favor, pero Osaka fue capaz de sobreponerse y romperle el saque y ganar en total tres juegos consecutivos para llevar el duelo a la tercera manga. Kerber logró el quiebre que luego sería decisivo en el séptimo juego, para cerrar el encuentro a la primera oportunidad y lograr una victoria crucial.

Stephens, a un paso de la clasificación

Después, Stephens tenía la oportunidad de clasificarse para las semifinales si ganaba en dos sets a Bertens, pero la holandesa desbarató esa posibilidad con una gran defensa.

La europea llegó incluso a dominar en el último parcial quebrando en el segundo juego y con la oportunidad de aumentar la ventaja con su saque, Sloane enlazó después cuatro juegos consecutivos para darle la vuelta y romper de nuevo en noveno juego para alzarse con la victoria.

Resultados. Grupo Rojo

Angelique Kerber (ALE) a Naomi Osaka (JAP), 6-4, 5-7 y 6-4.

Sloane Stephens (USA) a Kiki Bertens (HOL), 7-6 (4), 2-6 y 6-3.

Jueves. Grupo Blanco

Petra Kvitova (RCH) - Karolina Pliskova (RCH)

Caroline Wozniacki (DIN) - Elina Svitolina (UKR)