Dominic Thiem sigue a paso firme en su casa

​Dominic Thiem sigue mostrando todo el potencial de su tenis en el patio de su casa.

Este jueves el número siete del ranking dio un nuevo paso en su búsqueda por convertirse en el tercer austríaco en los 44 años de historia del Erste Bank Open en levantar el trofeo.

Para Thiem esta fue su 50ª victoria de la temporada 2018, y ya firma un destacado record de 50-16.



El máximo favorito a quedarse con el título perdió solo cuatro puntos con el primer servicio (26/30) y, además, salvó tres puntos de quiebre en 3-2 del segundo set.

BRUTAL hitting from @ThiemDomi 💥



He takes the first set 6-4 against Querrey at the #ErsteBankOpen



El jugador de 25 años sigue en carrera para alcanzar por tercera vez consecutiva un lugar en las Nitto ATP Finals, que se celebrarán en el O2 Arena de Londres del 11 al 18 de noviembre.

Thiem, además, quiere ser el tercer campeón local en Viena, tras Horst Skoff, quien ganó el título de 1998, y Jurgen Melzer, ganador en 2009 y 2010, el cual se retiró de la competencia de singles esta semana.

En la próxima ronda el austriaco enfrentará a Kei Nishikori (11°), quien vapuleó al ruso Karen Khachanov (19°) por 6-2/ 6-2 en una hora y 4 minutos.

Everything is O-Kei 👌@keinishikori cruises into the #ErsteBankOpen quarter-finals, d. Khachanov 6-2 6-2 💪

Otro contendiente en la Carrera a Londres que salió al ruedo el día de hoy fue el estadounidense John Isner (9°), quien fue sorprendido por Gael Monfils (33°).

El galo, finalista en Amberes la última semana, se impuso por 6-4/6-4 en una hora y 10 minutos de juego, perdiendo apenas siete puntos con el primer servicio y salvando la única chance de quiebre que enfrentó.

Fernando Verdasco (30°) será el próximo rival del francés. El madrileño dio otra de las sorpresas del día, puesto que dejó fuera del torneo al británico Kyle Edmund (14°) por 6-4/ 3-6/ 6-3 en una hora y 55 minutos.

Partidos de alto vuelo se darán en la capital austríaca.