Kevin Anderson: campeón en Viena y saca boleto a Londres

Sin dudas que este año será recordado por Kevin Anderson (8°) como el mejor de su carrera. Finalista en Wimbledon, ganándole a Federer en cuartos; primera vez en su carrera que gana dos títulos en una misma temporada y clasificación para las Nitto ATP Finals.

El sudafricano se ha convertido en una de las figuras del circuito, es el sexto jugador que más puntos ha sumado en el año, hasta ahora.

En la final se encontró con un difícil rival, el japonés Kei Nishikori, el cual ansiaba levantar un título después de más de dos años (Memphis 2016) y de ocho finales perdidas.

El encuentro comenzó con un Anderson muy bien plantado y con un Nishikori desconocido. El oriental, quien no se caracteriza por ser muy expresivo, se veía incomodo dentro del campo. Basta con decir que este cambió su raqueta cuatro veces en los primeros cinco games.

Resultó raro ver a Nishikori tan decaído, en especial porque este venía teniendo una gran semana, derrotando a rivales de jerarquía con gran facilidad.

Una de las claves del partido fue el cuarto juego del primer set. Aquel game duró 14 minutos. Con golpes no muy potentes el sudafricano lograba incomodar al nipón, pero en los puntos bajo presión el japonés sacaba lo mejor de sí y, por lo general, las respuestas de Anderson no eran muy buenas.

Finalmente, en dicho game Anderson logró quebrarle el saque a Nishikori, siendo el único quiebre del partido, aprovechando el quinto break-point del que dispuso en el juego.

A partir de ese momento Anderson comenzó a concentrarse más en su servicio, resignando la posibilidad de ampliar la diferencia con otro quiebre.

Nishikori comenzó a jugar con otra actitud a partir de ese juego; los errores de Anderson le dieron vida al nipón, tanto así que dispuso de un par de oportunidades para tomar el servicio de su rival y nivelar el marcador. Pero el implacable saque del sudafricano fue un obstáculo que no pudo superar, y, en el noveno game, Anderson logró cerrar el parcial .

El segundo set transcurrió sin muchas emociones. Anderson se mantuvo intratable con su servicio, y Nishikori, si bien nunca pudo ser superior al sudafricano, logró levantar su nivel respecto al primer set.

El tie-break del segundo parcial fue marcado por una buena cantidad de errores no forzados, como todo el encuentro. Anderson fue el que se equivocó menos y el que mejor resolvió sus turnos de servicio, siendo un más que justo ganador.

