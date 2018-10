Novak Djokovic: “Estoy dispuesto a ser el número uno del mundo”

Novak Djokovic dejó claro en conferencia de prensa, que suspira por ver su nombre en lo más alto de la clasificación mundial a final de año y además repasó el periplo milagroso que le ha llevado de plantearse dejar el tenis, a alcanzar un nivel de tenis que si no es el mejor de su carrera, está muy cerca.

Por su tremendo retorno el serbio manifestó: "Puede parecer que mi retorno a un gran nivel es rápido, pero todo es relativo. Incluso poco después de operarme, yo sentía que podía jugar como lo estoy haciendo ahora. No quiero ser pretencioso, pero siempre supe que podría volver a hacer mi mejor tenis porque trabajaba en la dirección correcta. Siempre siento que puedo mejorar, aunque en estos momentos, debo ser sincero y creo que estoy haciendo mi mejor tenis", aseveró el serbio en la conferencia de prensa recogidas por L´Equipe.

Respecto a las altas probabilidades que tiene de terminar el número 1 del mundo, Novak fue claro: "Estoy muy contento con lo que he hecho en estos últimos meses. El hecho de que Rafa se lesionara y no pudiera jugar en China me ha abierto las puertas para poder luchar de verdad por terminar en lo más alto del ranking. Voy a dar lo mejor de mí mismo para conseguirlo, me voy a esforzar al máximo para lograrlo", manifestó el serbio.

El número dos del mundo tiene en mente llegar a la cima, y tiene casi todos los boletos para hacerlo, pero delante esta un guerrero que viene semi herido a dar batalla.