La Next Gen está en París, pero con la cabeza en Milán

Para la mayoría de los tenistas el Masters 1000 de París es el último torneo del año. Por esta razón es que muchos de ellos ponen lo mejor de sí en juego, sabiendo que los mejores de la temporada llegan con un desgaste muy grande y, además, llegan a la “ciudad luz” con la cabeza puesta en Londres.

Desde el año pasado los mejores tenistas sub-21 también llegan a París, sabiendo que aún les queda una escala más para terminar el año. Las Next Gen ATP Finals han llamado la atención de todos los tenistas jóvenes y nadie se las quiere perder.

Es por eso que en esta época del año lo más normal es que los jugadores cuiden su físico para los torneos que ellos consideran más trascendentes, aunque eso conlleve a no desplegar su mejor tenis en un torneo como el Masters 1000 de París.

En el día de hoy debutaron tres jugadores que ya están clasificados para las Next Gen ATP Finals.

El primero en decir presente fue el australiano Alex de Miñaur (33°), quien cayó ante un duro rival como lo es Feliciano López (71°) por 6-7 (4) / 6-4/ 7-6 (6) en dos horas y 57 minutos de juego. Realmente un partido maratónico para lo que es esta clase de torneos.

Luego vino la presentación de Denis Shapovalov (29°), quien también tuvo que enfrentar a un rival de jerarquía en la primera ronda, el local Richard Gasquet (28°). En este caso el galo obtuvo el triunfo por 6-4/ 7-6 (3) en una hora y 39 minutos.

Distinto fue el caso del norteamericano Frances Tiafoe (44°), quien fue el único que obtuvo un triunfo. Su rival fue el veterano Nicolas Mahut (169°), quien, por sus declaraciones en Roland Garros, dejó claro que le dará más prioridad al circuito de dobles que al de singles. El resultado fue 7-6 (1) / 6-2 para el estadounidense.

Al americano enfrentará a Alexander Zverev (5°) en la segunda ronda.

Otro de los jugadores de la Next Gen que debutó el día de hoy fue el local Hugo Humbert (99°), décimo en la carrera a Milán, ubicado como el segundo suplente.

Humbert tenía la chance, debido a un wild card, de superar en la carrera a Milán al polaco Hurkacz, pero no pudo aprovecharla, cayendo frente a Adrian Mannarino (46°) por 6-4/ 6-2.

Mañana debuta Tsitsipas ¿Se guardará para las Next Gen ATP Finals o irá a por todo en París?