Martes negro para el tenis francés

Francia cuenta con 10 jugadores dentro del Top 100 del ranking ATP, es junto con los Estados Unidos el país que más tenistas tiene entre los 100 mejores del planeta.

Además, los galos son los últimos campeones de la Copa Davis, eso gracias a las buenas individualidades y a la jerarquía de sus doblistas.

Pero hoy en día se ve un tenis francés en decadencia; su jugador mejor posicionado en el ranking es Richard Gasquet, número 28.

Seis de esos diez tenistas franceses superan los 30 años, y, más allá de lo que pueda generar Lucas Pouille (el tenista francés con mejor proyección a futuro), no parece haber un horizonte muy alentador para el tenis galo.

En la jornada de hoy se presentaron en París seis tenistas locales.

El primero de ellos fue Jérémy Chardy (40°), quien cayó frente a Fernando Verdasco (27°) por 6-4/ 6-4 en una hora y 20 minutos. El madrileño enfrentará a Nadal (1°) en la próxima ronda.

Pierre Hugues Herbert (57°) fue el siguiente en salir a escena. El tenista de 27 años no pudo ante el veterano Mikhail Kukushkin (54°), cayendo por 3-6/ 6-3/ 7-5 en dos horas y 17 minutos. El kazajo se verá las caras ahora frente John Isner (9°).

Una de las decepciones de la jornada para los locales fue la actuación de Benoit Paire (56°), quien un día puede someter a los mejores del circuito y al otro puede caer sin dar pelea frente a cualquier jugador.

El día de hoy el nacido en Avignon cayó frente a Márton Fucsovis (42°) por 6-4/ 6-4 en una hora y 16 minutos. El húngaro jugará ante Fognini (14°) en la segunda ronda.

La única victoria francesa de la jornada vino de la mano de Gilles Simon (31°), aunque fue frente a su compatriota Lucas Pouille (32°), por lo que se sabía de antemano que habría presencia local en la segunda ronda. El resultado fue 6-3/ 6-4 en una hora y 24 minutos para el tenista de 33 años por sobre el de 24.

La jornada de los locales la cerró el ex número cinco del mundo Jo Wilfred Tsonga (256°), quien está volviendo de una lesión y recibió una invitación especial para participar.

Relief for @milosraonic as he survives a three-set epic against Tsonga 6-7(4) 7-6(5) 7-6(5).



Meets Federer next!#RolexParisMasters pic.twitter.com/crOQ3Q3ZJj