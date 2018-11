Djokovic derrotó a Federer en un partidazo y está en la final

Esta tarde, en París, se jugó una final anticipada. Novak Djokovic, actual número 2 pero quien estará en lo más alto del ranking a partir de la semana que viene y Roger Federer, número 3 del mundo, se enfrentaron en las semifinales del certamen parisino.

A lo largo del partido, vimos a ambos en un gran nivel. Muy firmes con su saque y muy inteligentes a la hora de definir los puntos. Federer y Djokovic no lograban sacarse ventaja, por lo que el set debió definirse en el tie-break. Allí, comenzó mejor el suizo, quien se puso rápidamente 4-2 arriba.

Mientras estaban 4-3, Federer nos regaló esta joyita:

Minutos mas tarde, Nole logró darlo vuelta y ponerse 5-4. Luego, Federer reaccionó y llegó a estar 6-5. Sin embargo, el suizo no pudo cerrar el set y fue Djokovic quién terminó dándolo vuelta para llevarse el tie-break por 8-6.

Lo visto en el primer set fue espectacular. Y así fue a lo largo de todo el partido. En el segundo, se repitió el gran comienzo del primero, en ambos lados de la cancha. Cada uno ganaba el game con su saque, sin lograr quebrar el de su rival. Sin embargo, Federer reaccionó en el momento clave. Al estar 6-5 arriba, el suizo recibía ante el gran servicio de Djokovic. Allí, Federer fue mas astuto y logró quebrar el saque del serbio, para llevarse el set por 7-5 e igualar el partido.

En el tercero, la historia no cambió. Ambos ganaban con su saque y se los notaba muy firmes a la hora de jugar. Por lo tanto, el partido debió definirse nuevamente en el tie-break. Sin embargo, aquí Djokovic finalmente logró hacer la diferencia. El serbio aplastó al suizo 7-3, quebrándole el saque 2 veces y cerrando de esta manera una gran victoria por 7/6 (6), 5/7 y 7/6 (3).

