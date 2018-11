Khachanov dió la sorpresa y es el nuevo campeón del Masters de París

Esta mañana, se enfrentaron, en la final del Masters 1000 de París, Novak Djokovic y Karen Khachanov. El serbio, quien ayer derrotó a Federer en un partidazo, iba en busca del título número 73 de su carrera frente al ruso, que venía de eliminar a Dominic Thiem y buscaba seguir haciendo historia.

El partido comenzó un poco mejor para Djokovic, quien rápidamente quebró el saque del ruso y se colocó 3-1 arriba. Sin embargo, Khachanov dio batalla y logró igualar las cosas en 4-4. Luego, el ruso mantuvo ese buen nivel que lo colocó 6-5 arriba, levantando un 4-5 que había tenido minutos antes. Por lo tanto, Khachanov estuvo más firme que nunca y terminó llevándose el primer set por 7-5, en 58 minutos de juego.

Ya en el segundo set, el partido fue más para Khachanov, que rápidamente se puso 3-1 arriba; Djokovic parecía no poder encontrar el rumbo del partido. El joven nacido en Moscú mantuvo el buen nivel en gran parte del partido, por lo que terminó llevándose el set por 6-4, para cerrar así una contudente victoria frente a uno de los mejores tenistas de la historia y lograr convertirse en el nuevo campeón del Masters 1000 de París.

The new master!



🙌🙌🙌



The moment @karenkhachanov stunned Novak Djokovic in Paris for his first career Masters 1000 title. #RolexParisMasters pic.twitter.com/kkVYaIhNPF