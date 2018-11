Nadal se bajó del Masters de Londres

Rafael Nadal confirmó que no participará del Torneo de Maestros de este año por la misma lesión abdominal que lo dejó afuera del Masters 1000 de París. De esta manera, el español no podrá recuperar el trono del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y Novak Djokovic será el número uno del mundo hasta el fin de la temporada, puesto al que volvió oficialmente hoy.

Nadal lo comunicó a través de sus redes sociales y dijo:

"Os escribo estas palabras como final de temporada. Ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere. He hecho todo lo posible para llegar a final de temporada en buenas condiciones, tanto a Paris como a Londres, haciendo las cosas bien y me apetecía mucho jugar”.