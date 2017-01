Google Plus

Último Campeón y Campeona

Como todos saben el Primer Grand Slam de la Temporada en la rama masculina desde 2008 tiene un solo rey es que desde 2008-2016 Novak Djokovic ganó seis de nueve finales con la particularidad de haber obtenido 3 consecutivas (2011, 2012 y 2013). En cuanto a las mujeres, Agelique Kerber logró consagrarse por primera vez frente a la multicampeona Serena Williams y convertirse además en la primer alemana en ganar el Abierto de Australia tras la última consagración de Steffi Graff.

Última Campeona Femenina

Angelique Kerber es la campeona del Open de Australia 2016, con un tanteo de 6-4, 3-6 y 6-4 frente a Serena Williams, y la primera alemana que ganaba el trofeo desde Steffi Graf en 1994.

Kerber rompió el saque de Serena en el tercer y séptimo juego. Muchas veces si se tiene en cuenta el potente saque de la estadounidense, que tuvo puntas en la final de 191 kilómetros por hora y logro imponerse en el primer set por 6-4.

El segundo set a pesar de la presión Serena logro sobreponerse y ganó el set por 6-3. Kerber sabía que no podía cometer más errores si quería mantener la ilusión y consagrarse en el Rod Laver Arena.

Al inicio del tercer set, Kerber se adelantó 2-0 en el parcial y luego 5-2. El estrés de Serena provocaba que subiera constantemente a la red, precisamente una de sus mayores carencias. Sin embargo, reaccionó como una gran campeona que es y llegó a ponerse con 5-4 y pelota de 5-5. Kerber no estaba dispuesta a dejar pasar su tren y acabó por tumbar a la leyenda, que sólo había cedido otras cuatro finales de 'Grand Slam': Wimbledon 2004 y 2008, y US Open 2001 y 2011 y no pudo alcanzar en ese Torneo el tan ansiado récord que tenía la ya nombrada Steffi Graff con 22 Grand Slams.

Últimas ganadoras

2006 Amélie Mauresmo

2007 Serena Williams

2008 María Sharápova

2009 Serena Williams

2010 Serena Williams

2011 Kim Clijsters

2012 Victoria Azarenka

2013 Victoria Azarenka

2014 Na Li

2015 Serena Williams

2016 Angelique Kerber

Más ganadoras

Jugadora Títulos Primero Último Margaret Smith 11 1960 1973 Nancye Wynne 6 1937 1951 Serena Williams 6 2003 2015 Daphne Akhurst 5 1925 1930 Evonne Goolagong 4 1974 1977 Steffi Graff 4 1988 1994 Monica Seles 4 1991 1996 Martina Navratilova 3 1981 1985 Martina Hingis 3 1997 1999

Último Campeón Masculino

Novak Djokovic: mostró por sexta vez su superioridad sobre los mejores tenistas de la ATP en el Open de Australia y volvió a parecer un marciano. Lo hizo todo bien para ganar su sexto título en el torneo australiano. Una corona más en las vitrinas de un tenista que tras su undécimo título de Grand Slam, que sin dudas comenzaba a ser un 2016 excelente que duraría hasta la eliminación en primera Ronda de los JJ.OO de Río a manos de Juan Martín Del Potro. El serbio derrotaba con un excelente tenis por cuarta vez al escocés Andy Murray por 6-1, 7-5 y 7-6. En un partido en el que el ex número uno del mundo alcanzó los seis títulos en Melbourne del mítico tenista australiano Roy Emerson.

Últimos ganadores

2006: Roger Federer

2007: Roger Federer

2008: Novak Djokovic

2009: Rafael Nadal

2010: Roger Federer

2011: Novak Djokovic

2012: Novak Djokovic

2013: Novak Djokovic

2014: Stanislas Wawrinka

2015: Novak Djokovic

2016: Novak Djokovic

Más ganadores

Jugador Títulos Primero Último Roy Emerson 6 1961 1967 Novak Djokovic 6 2008 2016 Roger Federer 4 2004 2010 Jack Crawford 4 1931 1935 André Agassi 4 1995 2003