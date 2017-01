Google Plus

Lo bajaron del Pedestal

Andy Murray, número uno del ranking de la ATP, fue eliminado en octavos de final del Abierto de Australia a manos del alemán Mischa Zverev, 50º, en cuatro sets (7-5, 5-7, 6-2, 6-4)en tres horas y 34 minutos. este domingo en Melbourne. Así el Torneo despidió a sus dos Favoritos y cabezas del Ranking tras la derrota de Novak Djokovic en Primera Ronda. Esto no pasa desde Roland Garros 2004, donde el 1 y 2 del Mundo pierden antes de los Cuartos de Final de un Gran Slam.

Al cierre de la primera semana en Melbourne, entonces, doble campanada. Ya no figuran en el cuadro los dos mejores jugadores, según el ranking. Se fue Nole y se fue Murray, que no perdía en un Grand Slam con un tenista fuera del top-50 desde que cayera frente al argentino Juan Ignacio Chela en 2006.

No hay dudas que el alemán logró la victoria más importante de su vida tras vencer a un número 1 por primera vezen su historia y seguir lo que empezó Denis Istomin con Novak Djokovic.

El caso es que Murray no fue Murray. Se desvaneció por completo. Su actitud no fue la correcta y se confió el escocés, que al final no pudo invertir la desventaja ni frenar el juego de saque y volea de Zverev, Mischa. El alemán estuvo imponente en la red. Con un tenis punzante, agresivo en la red, lanzándose al ataque con saque-volea, moviendo al número uno con un preciso y delicado revés cortado, y atacando al resto sin contemplaciones. En marzo de 2015, Zverev estaba situado en el puesto 1.067 del mundo debido a múltiples lesiones: rotura de muñeca, hernia discal, fractura de costillas, pero iluminado por el potencial de su hermano menor comenzó su ascenso el cual a tocado su pico máximo tras derrotar al número 1 y lograr el paso a los Cuartos de Final de un Grand Slam.