Google Plus

Su Majestad en lo más alto de nuevo (Foto: ESPN).

Roger Federer lo hizo de nuevo, venció a su archirrival en una excelente Final que no defraudó a los presentes por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3 en 3 horas y 37 minutos, consiguiendo así su primer Grand Slam luego de casi 5 años tras Wimbledon 2012 y aumentando su palmares a 18 de estos trofeos, ampliando su diferencia contra Rafael Nadal y Pete Sampras, ambos con 14.

El partido que ambos jugadores soñaban luego de su regreso a las canchas tras la marginación de las mismas por lesiones, se dio este domingo por la madrugada, donde se enfrentaban dos estilos muy diferente que generan el amor y el odio entre sus fans, pero que data de dos excelentes personas dentro y fuera de las canchas. Roger Federer para muchos "El mejor de la Historia" y su contemporáneo, uno de los pocos jugadores capaz de haberle dado batalla, disputándole de igual a igual los Torneos y el Nº del Ranking en varias ocasiones, además cuenta con un récord a favor 23-12 (con la derrota de hoy) siendo uno de los 4 jugadores en actividad con resultado a favor con el suizo. Los otros tres son: Novak Djokovic (23-22), Federico Delbonis (1-0) y Nick Kyrgios (1-0).

Ambos jugadores entraron con un solo objetivo en la cabeza, llevarse el Trofeo a casa, es que luego de tantos altibajos no se sabe cuando podría repetirse tamaña oportunidad. Roger pegó primero, logró el quiebre del servicio del español y mantuvo su formidable e imbatible servicio a lo largo del set, sin entrar en el juego de su rival y acortando todo lo posible los puntos, estrategia que le dio resultado y cerró el primer capítulo de la batalla más codiciada por 6-4 en tan solo 37 minutos, mostrando que no se iba sin la Corona.

En el segundo set, el oriundo de Manacor, salió con todo a igualar el partido, consiguió el saque de su rival y pudo comenzar a dar pelea seria y demostrar como en toda su carrera que para Rafa nunca hay algo imposible, una vez quebrantado el saque del suizo Nadal pudo desplegar su mejor versión, comenzó a soltar su derecha y a pura potencia cerró el set por 6-3, en 40 minutos.

El tercer set, sin dudas, vimos al mejor Federer de la Final. Su Majestad logró concretar el mejor set de la final a base de voleas certeras, derechazos a las líneas y un revés punzante que cada vez que pegaba, dolía demasiado. Rafa poco pudo hacer y tan solo pudo ganar un solo punto con su servicio mientras que Roger se quedó dos veces con el servicio del español y mantuvo su servicio firme, cerrando el set por 6-1 en apenas 41 minutos.

Nadal, como su exitosa carrera lo marca, no iba a darse por vencido y menos que menos iba a regalar una final, así fue como apareció ese Gran Campeón que es y con gran potencia y plasticidad paso por encima a Roger que tuvo un bache que pudo haberle costado la Final. Rafa terminó llevándose el set por 6-3 en 40 minutos, pero no todo iba a ser tan rápido.

Empezaba la última batalla de una guerra pareja y antigua, Nadal empezaba sacando, mantenía su servicio y como bonus lograba hacerse del saque del suizo para dar un giro a su favor que con su ser vicio y tras sobreponerse a 2 situaciones de quiebre lograba mantener su saque y quedar 3-1, situación inmejorable para el español que comenzaba a sellar la Final. Roger mantenía su servicio y festejaba tímidamente, mostrando que todavía no estaba vencido ni muchos menos, lo mejor sin dudas estaba por venir. Con el 3-2 Nadal se preparaba pa sacar y acá es donde demuestra Roger Federer porque había llegado a la Final y sobre todo porque había logrado anteriormente 17 Títulos de Grand Slam. Roger consigue el saque del español en un game que duró 16 minutos y tuvo peloteos de 26 golpes en total algo que hasta esa altura del Partido no venía pasando, además luego de que rafa se pusiera 3-1, el suizo concretó 5 games seguidos (2-3, 3-3, 4-3, 5-3 y 6-3) donde oficializó 2 quiebres al saque de su rival, pero no iba a ser todo así de fácil.

Rafa, en el último game del Partido, logra aventajar a Roger en 15-40, pero nada iba a alejar al suizo de su 18vo grande y respondió con 2 aces, sobre un total de 20, un saque ganador y winner que mereció la revisión del ojo de Halcón que dio buena la pelota y al mismo tiempo le dió el Set y Título tan ansiado a Roger Federer y sus seguidores.

Así Roger aumenta su leyenda y se convierte en el segundo jugador con mayor edad en ganar un Grand Slam y como dijiUsOpenta su record a 18 (5 Autralian Open, 1 Roland Garros, 7 Wimbledon y 5 UsOpen) cortando una racha de casi 5 años sin poder levantar uno de estos Majors y ampliando la ventaja ante su rival de esta noche Rafael Nadal que cuenta con 14 (1 Australian Open, 9 Roland Garros, 2 Wimbledon y 2 UsOpen) y al serbio Novak Djokovic quién tiene 12 (6 Australian Open, 1 Roland Garros, 3 Wimbledon y 2 UsOpen) demostrando su grandeza y su talento incomparable.