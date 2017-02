Berlocq por Zeballos

Télam

Horacio Zeballos no se recuperó de la lesión que sufrió en el partido de la primer ronda del Abierto de Australia frente a Ivo Karlovik; y el capitán argentino, Daniel Orsanic anunció a Carlos Berlocq como su reemplazante para disputar la primera ronda de la Copa Davis frente a Italia del 3 al 5 de febrero en polvo de ladrillo en Parque Sarmiento, Ciudad de Buenos Aires.

La lesión fue en la parte superior del isquiotibial izquierdo y Orsanic, explicó que el jugador no entrenaba con comodidad y sí, con mucho dolor; que fue visitado por el kinesiólogo del equipo, Mariano Seara y lamentablemente no evoluciono como se esperaba. El mismo jugador, dijó que no se siente en condiciones para participar. Por lo tanto, el capitán anunció a Charlie como el reemplazo del marplatense.

Es la serie número once en la que va participar el de Chascomús, siendo su debut en 2012. Suma 9 derrotas (4 en dobles) sobre 8 victorias (6 en singles). Su última participación fue en la primera ronda del 2016, donde perdió en dobles en 3 sets junto a Renzo Oliva.

Así, con Carlos Berlocq terminan de conformar el equipo: Diego Schwartzman (ya recuperado), Guido Pella y Leonardo Mayer, que finalmente podrá jugar la serie, ya que el nacimiento de su hijo no se retrasó y fue papá hace dos días.