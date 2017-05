Djokovic sin sobre saltos en Montecarlo

Djokovic sin sobresaltos en Montecarlo

Novak Djokovic venció 6-3, 3-6 y 7-5, en 2h 31m al francés Gilles Simon, tras un duro partido y una remontada para el infarto, logro pasar sin sobresaltos a la siguiente ronda del Masters 1000 de Montecarlo.

El serbio no está jugando de la mejor manera, paso de ser imbatible a no poder ganar partidos que antes llevaba a la victoria sin ninguna duda. A pesar de no poder conseguir Títulos desde aquella derrota en los Olímpicos de Río en 2016 a manos de Juan Martín Del Potro y tener un rendimiento sin el nivel que traía hasta esa fecha, nole no ha podido recuperar el nivel y por sobretodo la mentalidad ganadora, la cual antes era imbatible, da uchas ventajas y pierde partidos que a primera vista parecen faciles.

El bicampeón de este Torneo comenzó bien aprovechando un break a favor que le dió ese primer set por 6-3 con algunas pequeñas muestras de buen juego pero sin ser ese letal jugador.

En el segundo set el fantasma de Jiri Vesely, jugador checo que en 2016 derroto en primera ronda a nole y duró hasta el 5-4 del terce set a favor de Simon, donde con su saque a favor tenía todo para ganarle el partido al balcánico tras un excelente segundo set y hasta ahí un correcto tercer set, pero el francés no pudo y término cediendo su saque en 2 oportuidades consecutivas cediendo el set y el partido. Nole no festejó del todo la victoria pero sin dudas que se sacó un peso de encima y buscará seguir avanzando cuando el miércoles enfrente a al ganador del partido entre Pablo Carreño y Karen Kachanov.